Dans les coulisses de Roland-Garros avec la calligraphiste des tableaux : “Il me faut entre onze et treize heures pour écrire les 256 noms et prénoms”

”Mon métier au départ, c’est peintre-décoratrice et je travaille également au niveau de la calligraphie, explique-t-elle entre l’écriture de deux noms. J’ai atterri à Roland-Garros il y a quelques années en y réalisant un décor mural. J’ai su que le tournoi cherchait quelqu’un pour prendre le relais de la peintre en lettres qui œuvrait. Je ne suis pas une passionnée de tennis. Je ne pourrais pas répondre à des questions spécifiques à ce sport. Une fois que Roland-Garros est terminé, je passe à autre chose pour le cinéma, le théâtre ou la télévision.”

L’écriture de 256 noms et prénoms prend bien évidemment pas mal de temps : “Entre onze et treize heures. Il faut développer un grand pouvoir de concentration. Il y a beaucoup de perturbations autour de moi. Il y a des gens qui viennent me poser des questions, prendre des photos et c’est là que je risque de faire une erreur dans une lettre. Avec l’expérience, j’arrive à me mettre dans ma bulle pour faire abstraction des bruits.”

Et au fil des années, le travail a évolué : “C’est plus difficile d’effacer une erreur. Les matériaux ont changé. Au départ, ce n’était que de la peinture. Je préparais le fond et je traçais les lignes. Je réalisais les lettres avec des pleins et des déliés à l’aide d’une toute petite brosse. Si je voyais une erreur, je pouvais remettre la couleur du fond. Maintenant, ce sont des bâches pré-imprimées au niveau des lignes. Si j’efface avec un produit comme de l’acétone, on verra une grosse trace blanche. J’ai trouvé une astuce pour maquiller une erreur. Sur une partie d’une lettre, je viens hachurer très légèrement avec la couleur du fond. Pour l’écriture, ce sont des feutres avec une peinture à l’huile qui sèche instantanément. C’est nécessaire car s’il pleut, il faut une peinture qui sèche vite.”

Et au niveau du caractère utilisé, on ne retrouve pas cette typographie dans les logiciels des ordinateurs : “On m’a demandé d’écrire le plus simplement possible, le plus lisiblement car les espaces sont assez petits. Je ne peux pas me permettre des lettrages trop compliqués. Ce sont des majuscules en bâton très simples. Je possède mes lettres avec ma manière de faire les S, les G, etc. Je possède plusieurs techniques. Il y a les noms que je connais bien et il y a ceux que je réalise lettre par lettre. Notamment les noms slaves car il y a beaucoup de consonnes qui peuvent se suivre. Dans ma tête, je lis le nom et je me fais une phonétique qui me permet d’écrire au moins la moitié du nom. Je remets les tableaux à jour chaque matin avant l’arrivée des fans et je les actualise dans la journée. Il y a des noms que je retrouve et où je me dis que cela fait des années que je les écris. Et parfois, je me pose des questions concernant les diminutifs des pays. ”

Ce visuel artisanal est l’un des charmes du tournoi : “Quand ils viennent, les visiteurs cherchent les tableaux. C’est un support photographique pour immortaliser leur venue. Je suis souvent filmée ou photographiée. Je ne suis pas stressée, je l’étais il y a dix ou quinze ans mais plus maintenant. J’ai commencé en 1998, cela fait donc 25 ans. Mais il y a eu une année où les lettrages ont été remplacés par des adhésifs. Les organisateurs ont essayé pendant deux ans, puis ils ont abandonné l’idée. Les fans arrachaient les lettres pour repartir avec le nom de leur joueur préféré. ”