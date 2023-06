Elise Mertens défiera Pegula sur le Chatrier : "Je devrai prendre les choses en main"

"Ce sera un match difficile, car Pegula est une joueuse très solide", a-t-elle confié. " J'aurai peut-être un peu moins de pression en me retrouvant au troisième tour contre une joueuse du top, mais je veux tout de même gagner. J'ai atteint les huitièmes de finale l'an dernier et je veux donc faire aussi bien, si pas mieux."

Elise Mertens aurait aimé préparer ce match en jouant en double avec l'Australienne Storm Hunter ce jeudi, histoire de travailler son service et son jeu vers l'avant. Mais la native de Louvain n'était pas au programme et a dû se contenter d'un entraînement avec Seppe Cuypers, son coach, au stade Jean Bouin. Elle sait toutefois ce qu'elle devra faire pour battre Jessica Pegula.

"Comme a dit ma maman, je devrai tâcher de prendre les choses en main", a-t-elle expliqué. "Attaquer, chercher les lignes, monter au filet. On ne peut pas se contenter de jouer la sécurité contre les joueuses du top. Il faut y aller et prendre des risques."

Jessica Pegula se méfie d'Elise Mertens : "C'est une joueuse très difficile à manœuvrer"

Jessica Pegula (WTA 3). Telle sera l'adversaire d'Elise Mertens (WTA 28), ce vendredi au troisième tour à Roland Garros. L'Américaine, 29 ans, quart de finaliste en simple et finaliste en double l'an dernier, a battu pour sa part par abandon après un set l'Italienne Camila Giorgi (WTA 37), blessée au genou.

"Je n'avais jamais atteint une finale du Grand Chelem, que ce soit en simple ou en double. J'ai vécu un moment magique", a-t-elle expliqué. "En plus, Coco (NdlR : Gauff, sa partenaire en double) avait joué la finale en simple. Je veux évidemment faire mieux. J'avais affronté Iga (NdlR : Swiatek). C'est la meilleure dans ce tournoi. J'essaie de faire le vide dans les grands événements. Mon service et mon retour sont très importants. Il y avait beaucoup de vent, mais la terre battue est agréable. Elle est plus rapide avec le soleil. Et je n'ai pas laissé beaucoup d'énergie, ce qui est toujours bien."

Jessica Pegula, dont les parents sont les propriétaires de l'équipe de foot américain de NFL des Buffalo Bills, n'a encore jamais battu Elise Mertens en deux précédentes confrontations sur le circuit, malgré trois balles de match au tournoi de Dubaï en février 2021. Elle espère donc que la troisième fois sera la bonne.

"Cela fait un petit temps que nous ne nous sommes plus rencontrées", a-t-elle poursuivi. "Nous nous sommes affrontées plusieurs fois en double, mais pas en simple. C'est une joueuse très difficile à manœuvrer. Elle joue intelligemment. C'est une sorte de contreuse, mais avec de la stratégie. Ce ne sera donc pas évident. Je ne me rappelle pas l'avoir jouée sur terre battue, mais je sais que je ne pourrai pas commettre trop d'erreurs et pas forcer. Je devrai jouer intelligemment, servir intelligemment. C'est aussi une grande compétitrice. Ce sera donc un match compliqué."