Novak Djokovic, son patch et ses médecines alternatives : “C’est sûrement le plus grand secret de ma carrière"

Voilà pour la boutade. Selon plusieurs médias serbes, ce patch fabriqué par la marque TaoPatch, fondée par le docteur italien Fabio Fontana dégagerait des signaux thérapeutiques vers le corps et comprend deux couches de nanocristaux. Le tout sans relâcher des substances chimiques. Le procédé serait un mélange entre les techniques de l’acuponcture et la thérapie lumineuse. Il y a deux ans, le créateur du produit déclarait : “Taopatch contient une nanotechnologie appelée points quantiques qui sont activés avec l’énergie infrarouge, la chaleur émise par le corps. Ces points quantiques sont capables de convertir cette énergie en longueurs d’onde thérapeutiques qui sont renvoyées dans le corps à des points d’acupuncture spécifiques, aidant le système nerveux central à mieux communiquer avec le reste du corps.” Ce qui améliorerait la posture, la souplesse, la fluidité, la stabilité, la force et, de manière générale les performances physiques.

À lire aussi

Un adepte des médecines non traditionnelles

Non-vacciné au Covid-19 car il ne veut pas qu’une substance inconnue lui soit administrée dans le corps, le Serbe est un adepte des médecines non traditionnelles. Tout cela a commencé au début de sa carrière quand il souffrait de problèmes respiratoires, de crampes, de ballonnements et de diarrhées. Aucun médecin ne pouvait l’aider avant qu’il ne rencontre Igor Cetojevic, spécialiste de la médecine alternative qui a découvert que Nole était allergique au gluten. Jusque-là rien de spécial, sauf la manière dont le diagnostic a été posé : Cetojevic a demandé à Djokovic de poser sa main gauche sur son ventre, d’étendre son bras droit et de le maintenir contre lui lorsque le médecin le poussait vers le bas. Lors d’une deuxième tentative, Cetojevic a placé un morceau de pain sous la main gauche de son patient. Il a ensuite donné son diagnostic.

À lire aussi

Depuis cette rencontre, le joueur suit un programme alimentaire très strict et croit à la capacité de l’homme à autoguérison. Il a d’ailleurs repoussé une opération du coude pendant plusieurs mois avant de changer d’avis. Un choix qui lui donna une image négative de sa personne : “J’avais l’impression d’avoir échoué.”

La rencontre avec l’alchimiste autoproclamé Chervin Jafarieh, considéré surtout comme un gourou, allait aussi changer la vision de certaines choses chez le natif de Belgrade. Il a confié qu’avec la force de l’esprit, il était possible de transformer de l’eau toxique en eau aux vertus curatives. Cette pensée est aussi persuadée que l’amour de soi remplacerait tous les médicaments tout en renforçant le système immunitaire et en libérant l’être humain de toute addiction.