Roland-Garros: La junior russe Mirra Andreeva atteint le 3et Elena Rybakina atteignent le 3e tour

La Russe, première mondiale chez les juniores et 143e mondiale à la WTA, a d'abord réussi à s'extraire des qualifications en écartant notamment 7-6 (10/8) et 6-4 la Colombienne Camila Osorio (WTA 86), qui était la N.1 de ce tableau préliminaire, et qui a ensuite rencontré et perdu au premier tour face à Elise Mertens en tant que lucky loser. Andreeva a ensuite disputé son premier match dans un tableau final du Grand Chelem. Il ne lui a fallu que 56 minutes pour faire plier l'Américaine Alison Riske-Amritraj (WTA 85) 6-2, 6-1 au premier tour.