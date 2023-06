Ce qu’il faut retenir de la 6e journée à Roland-Garros : Deux victoires pour Mertens, Djokovic malmené, Rublev s’effondre

Après deux premiers tours globalement médiocres, Elise Mertens savait qu’elle devait faire beaucoup mieux pour continuer sa route Porte d’Auteuil car c’était la troisième joueuse mondiale, Jessica Pegula, qui se trouvait sur sa route. Et la Louvaniste a fait encore mieux qu’améliorer son niveau de jeu, elle a été brillante.

Dans le premier set, la numéro 1 belge a tout simplement été irrésistible et n’a laissé que des miettes à son adversaire qui semblait n’avoir aucune solution. Dans la seconde manche, la bataille attendue a finalement eu lieu. Mertens a rompu mais n’a jamais plié avant de s’en sortir en gérant parfaitement les moments chauds pour se qualifier en deux manches 6-1, 6-3. Comme lors des deux dernières éditions, là voilà en huitièmes de finale. Et avec l’assurance de ne pas devoir affronter une membre du top 20 avant la demi-finale, le rêve est de nouveau permis pour elle.

La renaissance de Pavlyuchenkova

En huitièmes de finale, la Louvaniste aura également fort à faire face à Anastasia Pavlyuchenkova. Seulement 333e à la WTA, la Russe est surtout une ancienne onzième joueuse mondiale et finaliste à Roland-Garros. Et cela ne date pas d’un temps révolu mais bien de 2021. Blessée au coude, la Russe a ensuite vécu une année 2022 pleine de galère, ne disputant que trois rencontres.

Revenue sur le circuit en janvier, elle a connu un début de saison en demi-teinte, la contraignant à passer sur le circuit secondaire pour engranger de la confiance. À Paris, ses victoires face à Liudmila Samsonova (WTA 15) et Anastasia Potapova (WTA 25) démontrent qu’elle n’est plus très loin de son meilleur niveau, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour Mertens avant leur affrontement qui promet d’être très ouvert.

Rublev loupe le rendez-vous face à son pote Khachanov

Sans Daniil Medvedev, la Russie pouvait tout de même encore compter sur d’autres représentants pour vibrer. Chez les hommes, le pays espérait voir un affrontement entre les deux amis Karen Khachanov et Andrey Rublev en huitièmes de finale. Et ce match n’aura donc pas lieu, la faute au mieux classé des deux. Si le premier a réussi à se sortir en quatre sets du piège tendu par Thanasi Kokkinakis, le second avait tout en main contre Lorenzo Sonego, face à qui il avait pourtant empoché les deux premières manches, avant de s’écrouler et de s’incliner au bout du suspense.

Deux sur quatre pour le double belge

Si Elise Mertens est la dernière représentante belge depuis le deuxième tour en simple, le double se porte déjà mieux pour notre pays. Ce vendredi, quatre paires étaient sur les courts parisiens. Éliminées en quart de finale l’an dernier, Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann ont malheureusement été éliminées, tout comme Ysaline Bonaventure. Au premier tour, Elise Mertens a montré qu’elle était en forme en remportant facilement son premier tour avec sa partenaire Storm Hunger, avec qui elle forme la troisième tête de série. Chez les hommes, Sander Gillé et Joran Vliegen n’ont eu aucune difficulté à rejoindre les huitièmes de finale.

Djokovic malmené

Il est habituel que le troisième tour ressemble au premier véritable test pour les cadors du circuit. Dans le cas de Novak Djokovic, cela s’est vérifié ce vendredi. Contre l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, le Serbe a souffert pour s’en sortir dans une rencontre qui a tenu ses promesses. Breaké à deux reprises dans le premier set, il a toujours su revenir directement au score avant d’émerger au tie-break.

Dans la seconde manche, six autres breaks ont été réalisés et aucun d’entre eux n’a été confirmé. Une nouvelle fois, le débreak a donc été réalisé dans la foulée. Cette fois, Djokovic a dû sauver une balle de set mais, encore une fois, c’est lui qui a empoché le jeu décisif. Dans le dernier set, le Serbe a vu son adversaire baisser en intensité et a su en profiter pour terminer le travail (6-2).

Si les plus optimistes retiendront que Djokovic s’est imposé en trois manches alors qu’il a été très largement bousculé, au moins durant les deux premières manches, les plus pessimistes retiendront plutôt qu’il a justement été très malmené, qu’il n’a pas semblé au top physiquement, notamment au niveau de la cuisse, et qu’il s’est montré passablement énervé à plusieurs reprises.