Elise Mertens satisfaite de sa qualification pour les huitièmes à Roland-Garros: "Je suis contente que Kim ait regardé ce match depuis les tribunes"

"Je suis très heureuse de ma prestation, expliqua Mertens après son succès en simple mais aussi en double avec Storm Hunter. J’ai disputé un premier set incroyable. J’ai senti dès les premières balles de bonnes sensations avec un tennis agressif, sans fautes. Je savais que Pegula pouvait ramener beaucoup de balles. Je devais évoluer de cette manière. J’ai disputé le meilleur set de ma saison. Dans la seconde manche, le jeu à quatre à trois qui dure très longtemps (NdlR : 14 minutes) et que je remporte aura été décisif pour la suite des événements. Ce qui me satisfait surtout aujourd’hui, c’est mon niveau de jeu. Je suis fière de me retrouver au quatrième tour.”

guillement "J'ai disputé le meilleur set de ma saison."

Devant Kim et Justine

Ce qui a aussi donné le sourire à notre compatriote, c’est de sortir un tel match sur un court comme le Philippe-Chatrier devant les deux grandes championnes du tennis belge, Justine Henin, qui commentait la rencontre, et Kim Clijsters, présente dans les tribunes. ” Vous savez, le troisième tour d’un Grand Chelem, c’est souvent compliqué car vous affrontez une tête de série. J’avoue que jouer sur le Philippe-Chatrier, c’était spécial. De grandes histoires de Roland-Garros ont été inscrites là. Depuis le début du tournoi, je reçois beaucoup d’énergie positive. On n’est pas loin de la maison, d’ailleurs je suis venue en voiture, avec de nombreux fans belges. J’ai déjà reçu de nombreux messages pour me féliciter. Il ne faut pas me comparer à Kim et Justine, on parle là de filles d’un autre niveau que moi. Mais je suis fière de ma carrière et de ce que je fais. Leur succession n’est pas lourde à gérer. Je suis contente que Kim ait regardé mon match.”

Sur le court Philippe-Chatrier, Elise Mertens a dominé son adversaire.

Le mental : de favorite à outsider

Entre l’Elise Mertens poussive et surtout fébrile au service des deux premiers tours contre Hruncakova et Osorio, et l’Elise Mertens survoltée, précise et puissante contre Pegula, c’était le jour et la nuit. Pourquoi cette différence ? Elle peut tout simplement s’expliquer par le statut changeant de notre compatriote. Face à la Slovaque et la Colombienne, l’ancienne douzième mondiale se présentait dans la peau de la favorite, ce qui a engendré chez elle un certain stress. Contre l’Américaine, en passant dans le costume d’outsider, Mertens a pu totalement se libérer. Ce qui lui a permis de lâcher ses coups, de ne pas douter de son plan tactique et au final de renvoyer Pegula à ses études. Dimanche, qui sera favorite, Mertens ou Anastasia Pavlyuchenko ? Si on se fie au ranking, Elise, si on se fie à la meilleure perf réalisée à Paris en carrière : Anastasia Pavlyuchenko. “Je vais tout donner dimanche. Tous les matchs sont difficiles, mais tout est possible. C’est cela le charme d’un Grand Chelem. Je vais me concentrer sur mon jeu en reregardant mon match face à Pegula. Je ne pense pas qu’il y aura vraiment une favorite. Mais j’en veux encore plus. Jamais je n’ai disputé un quart à Paris.”

guillement "Je ne pense pas qu'il y aura vraiment une favorite dimanche."

Le chiffre : 7

En battant Jessica Pegula, Mertens s’est imposée pour la septième fois de sa carrière face à une joueuse du top 5 mondial. La première fois, c’était en 2018 en quart de finale à l’Australian Open en éliminant Elina Svitolina (WTA 4), ce qui lui avait permis de disputer sa première, et jusqu’ici unique, demi-finale de Grand Chelem. L’Ukrainienne est d’ailleurs avec Simona Halep, la joueuse de ce niveau écartée le plus souvent (2 fois) par la Limbourgeoise. Les autres tops 5 éliminées par notre compatriote furent Sloane Stephens et Sofia Kenin. Avant la rencontre de ce vendredi à Roland-Garros, il fallait remonter au tournoi de Madrid en 2021 pour trouver une telle performance avec un succès contre Simona Halep.

Les précédents : un match de 59 minutes

Ce huitième de finale de dimanche sera le troisième de notre compatriote à la Porte d’Auteuil. Et jamais la native de Louvain n’a réussi à passer cet écueil. En 2018, contre la numéro un mondiale et double finaliste de l’épreuve (2014 et 2017) à l’époque, Simona Halep, Mertens avait reçu sur le Court Philippe-Chatrier une petite leçon avec une défaite en deux sets (6-2 et 6-1) et 59 minutes. La saison dernière, contre l’Américain Coco Gauff, notre compatriote resta plus longtemps sur le terrain mais encaissa une nouvelle défaite assez lourde dans les chiffres : 6-4, 6-0. Sur l’ensemble de sa carrière, notre compatriote a disputé douze huitièmes de finale en Grand Chelem avec un bilan de trois succès pour neuf revers.

La future adversaire : une finaliste de Roland

Dans une partie de tableau où plusieurs têtes de série ont disparu (Sakkari, Linette, Bencic, Samsonova, Potapova et bien évidemment Pegula), Mertens possède sur papier une belle carte à jouer. Mais l’adversaire qui se présentera devant elle en huitième de finale n’est pas une cliente malgré son 333e rang au classement mondial. La Russe Anastasia Pavlyuchenko (31 ans), qui a utilisé un classement protégé pour participer aux Internationaux de France, n’est pas une inconnue puisqu’elle a disputé la finale de Roland-Garros en 2021 où elle s’était inclinée contre la Tchèque Barbora Krejcikova (6-1, 2-6, 6-4). Mais l’ancienne numéro 11 au monde a connu une année 2022 compliquée avec une blessure au genou gauche apparue dès la saison sur terre battue. Ce qui l’a empêché de défendre ses chances normalement sur plusieurs tournois avant de la voir mettre un terme à sa saison en mai. Redescendue à la 844e place, la médaillée d’or olympique en mixte (avec Rublev) à Tokyo effectue depuis février 2023 un retour au plus haut niveau. Elle se rapprochera d’ailleurs du top 100 en cas de succès contre Mertens. Dans les confrontations directes, les deux joueuses sont à une victoire chacune mais les deux matchs datent de 2017. Difficile donc de tirer des enseignements pour dimanche de ceux-ci.