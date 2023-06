La victoire d’Elise Mertens au troisième tour de Roland-Garros décryptée par Justine Henin : “Pegula bousculée et dépassée”

L’ancienne reine du circuit a naturellement apprécié le premier set ultra-dominateur d’Elise Mertens : “Son début de match a été très intéressant avec Elise qui bouscule Pegula. Elle tente de ne pas laisser du temps à l’Américaine tout en variant ses coups, notamment avec des amorties. On voit qu’elle a mis une tactique en place. Pour le moment la patronne sur le court, c’est Elise. La Limbourgeoise offre une grande présence physique mais aussi technique. C’est l’Américaine qui court en jouant trop central, c’est elle qui subit le jeu. Elise est sur un petit nuage.”

Elise Mertens jouera un nouveau huitième de finale à Paris, le troisième. ©AFP or licensors

Un début de partie qui étonnait Justine Henin : “Je ne m’attendais pas à cette physionomie autant à sens unique. Pegula est tout simplement asphyxiée. Les idées sont précises dans la tête d’Elise et elle parvient à appliquer son plan de jeu. Notre compatriote se place avec les pieds dans le jeu, elle veut vraiment retirer du temps de réaction à son adversaire. Pegula ne devait pas s’attendre à cela. Quatre fautes directes d’Elise dont une double faute, cela explique en grande partie son succès dans cette première manche. En plus, elle montre plus d’envie et de volonté que son adversaire.”

Après ce premier set enlevé 6-1, la rencontre s’est équilibrée mais on sentait toujours notre compatriote plus sereine dans la seconde manche enlevée 6-3 après notamment un jeu de plus de 14 minutes à 4-3 sur le service d’Elise Mertens où Pegula a hérité de plusieurs balles pour recoller à 4-4.

"C’est Elise la patronne avec des frappes lourdes et précises, lança Justine Henin. Pegula ne trouve aucune solution pour le moment. Elise est dans la maîtrise et la justesse. Pegula ne trouve pas la bonne cadence à cause d’Elise qui varie ses coups avec des amorties, des slices, etc. Elle doit continuer à aller vers l’avant. Ce n’est pas facile à réaliser pendant deux ou trois sets mais c’est comme cela qu’elle s’imposera. Il y a plus d’erreurs chez Elise et on sent Pegula de plus en plus présente mais il y a toujours du déchet chez l’Américaine sur des balles qui semblent faciles. Mertens joue plus intelligemment. Pegula ne propose pas grand-chose tactiquement. Le match a été mieux préparé du côté d’Elise. Parfois on dirait qu’il y a un manque de concentration chez l’Américaine. Elise continue à proposer plus de choses même si on la sent plus fébrile.”

Une fois la balle de match remportée par la native de Louvain, Justine Henin ne pouvait cacher son contentement : “C’est magnifique pour Elise. C’est elle qui a montré qu’elle était la patronne, elle a fait le jeu, elle a pris des risques calculés. Pegula, bousculée, fut décevante, elle est passée complètement à côté de ce match. Cette aventure parisienne peut se poursuivre pour Elise. Il y a de la place dans sa partie de tableau. Il faudra saisir les opportunités.”