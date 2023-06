On vous présente Bodyguard, l’allié de Roland-Garros pour lutter contre les menaces de mort, le harcèlement et le racisme : “De plus en plus de haine”

Bodyguard est là pour protéger les joueurs et joueuses.

Cette initiative a reçu du côté des stars de la petite balle jaune un accueil chaleureux. Il est vrai que depuis l’explosion des réseaux sociaux, ceux-ci reçoivent une quantité astronomique de messages haineux, racistes et violents, souvent à la suite d’une défaite.

”J’utilise l’application, expliqua la numéro un mondiale, Iga Swiatek (22 ans), avant son entrée en lice dans la compétition. Je pense que c’est un pas dans la bonne direction parce que j’ai toujours connu les réseaux sociaux dans ma vie. Je fais partie de cette génération qui grandit en utilisant son téléphone, mais il est triste de voir que cette technologie qui est censée nous amener davantage de sociabilisation est devenue négative par certains côtés. C’est bien de pouvoir utiliser les réseaux sociaux sans se préoccuper des remarques négatives. Je vois que ces technologies se développent bien et c’est intéressant de découvrir des innovations intéressantes. J’ai le sentiment qu’il y a de plus en plus de haine sur les réseaux sociaux. Ce serait bien dans le futur de pouvoir utiliser son smartphone sans craindre cela.”

Coco Gauff: "Je veux aussi protéger mes proches."

Dans son plaidoyer, la Polonaise avança même un exemple pour corroborer ses propos : “Par le passé, après les tournois, je regardais sur les réseaux sociaux pour voir comment les gens avaient visualisé mes matchs, mais je ne le fais plus parce que depuis l’an dernier, ils ont l’impression que je dois tout gagner. Ils sont furieux et méchants quand je ne gagne pas. Je me suis rendu compte que cela n’avait pas de sens de lire tout cela. Si je peux retourner sur les réseaux sans craindre ce harcèlement, ce serait fantastique.”

Responsable de la cellule sports au sein de la société niçoise, Yann Guérin explique le fonctionnement de l’application : “Nous proposons une technologie d’intelligence artificielle qui va reproduire la modération humaine, mais avec la vitesse de la machine. Cette solution va supprimer automatiquement et en temps réel tout contenu toxique des réseaux sociaux. Et cela avant que les impacts négatifs de ces messages n’agissent sur la santé mentale d’un athlète. Quand on parle de contenu toxique, on parle des discours haineux, du racisme, de l’homophobie, de menaces de mort, d’insultes, etc. Mais aussi de fraudes et de spams.”

Plusieurs joueuses sur le tournoi ne connaissaient pas cette possibilité de protéger leur vie privée, mais aussi d’éloigner de leur quotidien tout ce négativisme qui provient régulièrement de parieurs frustrés se cachant derrière un semblant d’anonymat pour déverser leur haine.

”C’est fantastique, lança Ons Jabeur. Je n’étais pas au courant. Je reçois beaucoup de messages haineux. Je vais donner à Bodyguard l’accès à mon compte.”

Également mise au courant de la possibilité d’utiliser l’application, Coco Gauff se lança dans l’explication de sa vision des réseaux sociaux : “Je n’utilise pas Twitter parce que je pense que c’est le pire de tous les réseaux sociaux. Je ne suis pas sur Facebook. Quant à Instagram, je fais déjà du filtrage et je vois ceux qui me suivent ou pas. Il faut vraiment être acharné pour laisser un message haineux sur le profil de quelqu’un. Je n’ai pas trop vu de messages haineux en ligne récemment, mais si c’est le cas je pense que je ferai attention. Je passe pas mal de temps sur Instagram. Je trouve cela génial que l’organisation de Roland-Garros prenne ce sujet à bras-le-corps, pour le bien-être non seulement du joueur, mais aussi des proches, de la famille. Je ne voudrais pas que mes amis fassent l’objet de messages haineux à cause de moi et j’aimerais que d’autres tournois suivent cet exemple à l’avenir.”

Ancien attaché de presse du PSG, Yann Guérin revient sur le fonctionnement de cette arme de protection : “Lorsqu’un utilisateur va publier un commentaire sur un réseau social d’un joueur de tennis, notre technologie va l’attraper en temps réel, va l’analyser et agir dans les cent millisecondes. Nous allons d’abord nettoyer le commentaire. Il y a toujours des fautes de frappe, des espaces, des émojis, etc. Malheureusement, les haters sont très créatifs, quand il s’agit de déverser leur haine. Ensuite, nous allons traduire ce commentaire en langage humain. Et puis, nous allons détecter les mots toxiques, ou potentiellement toxiques. Mais nous allons surtout analyser le contexte du commentaire. La personne à laquelle ils sont destinés, les mots qui précèdent, les mots qui suivent, etc. Le même mot peut avoir plusieurs sens différents, selon la phrase dans laquelle il est utilisé. Par exemple, le mot 'peau' peut sembler anodin, mais quand il est employé dans la phrase 'je vais vous faire la peau', c’est une menace de mort. Nous devons tenir compte du contexte du commentaire, pour prendre la meilleure décision, et ne pas supprimer une critique négative, qui serait acceptable si elle est écrite 'dans les règles de l’art'. On ne va pas modérer les critiques, on va modérer la manière d’exprimer les critiques.”

Bonaventure: "Parfois je répondais et les gens s'excusaient."

Du côté des joueuses belges, on se félicitait aussi de l’initiative proposée par les organisateurs de Roland-Garros : “Les remarques déplacées, c’est tous les jours, expliqua Elise Mertens. Je bloque des gens sur les réseaux sociaux tous les jours. Ou alors je ne regarde pas les commentaires.”

Ysaline Bonaventure n’hésite pas, elle, à aller au contact : “Maintenant, je délègue cette gestion des réseaux à quelqu’un d’autre, pour ne plus avoir accès à ces commentaires. En cas de victoire, les messages que l’on reçoit sur les réseaux peuvent pourtant booster notre confiance. Mais souvent, en cas de défaite, les propos sont haineux. Je me forçais à ne pas répondre. Quand je répondais, j’étais souvent assez surprise des retours que j’en avais, parce que les gens s’excusaient. Mais je suis contente de ne plus perdre d’énergie à cela.”

Dans un monde idéal, Bodyguard ne devrait pas exister, mais ce monde n’existera jamais. À Roland-Garros ou ailleurs…