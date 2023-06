Jessica Pegula se méfie d’Elise Mertens

La Belge va affronter ce vendredi en début de journée l’Américaine Jessica Pegula, 3e mondiale, sur le court Philippe-Chatrier. À en croire l’Américaine, elle se méfie de notre compatriote : “J’essaie de faire le vide dans les grands événements, raconte-t-elle. Mon service et mon retour sont très importants. C’est une joueuse très difficile à manœuvrer. Elle joue intelligemment. C’est une sorte de contreuse, mais avec de la stratégie. Ce ne sera donc pas évident. Je ne me rappelle pas l’avoir jouée sur terre battue, mais je sais que je ne pourrai pas commettre trop d’erreurs et pas forcer. Je devrai jouer intelligemment, servir intelligemment. C’est aussi une grande compétitrice. Ce sera donc un match compliqué.”

Djokovic se nourrit des polémiques

Le Serbe fait parler de lui pour ses prises de position en rapport avec le Kosovo. Il semble se nourrir des polémiques qu’il génère pour avancer dans sa quête d’un nouveau Grand Chelem. Novak Djokovic sera en tout cas en action ce vendredi. Il défiera en début d’après-midi sur le court Philippe-Chatrier l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (n°29).

Alcaraz va-t-il encore lâcher un set ?

Après avoir lâché un set au premier tour face au Japonais Taro Daniel, Carlos Alcaraz a déjà l’occasion de revoir sa copie. L’Espagnol, n°1 mondial, se voit offrir un joli morceau avec le Canadien Denis Shapovalov (n°26), sur le court Philippe-Chatrier, dans la soirée.

Un Tsitsipas-Schwartzman qui promet

Vainqueur en trois sets au premier tour de Carballes Baena, Stefanos Tsitsipas (n°5) se voit proposer un gros morceau, lui aussi : Diego Schwartzman, qui était dans le dernier carré à Roland-Garros en 2020. Le Grec et l’Argentin sont prévus en 4e match sur le court Suzanne-Lenglen. Les deux hommes avaient offert du spectacle en avril 2022 à Monte-Carlo.

Fognini veut poursuivre sa belle histoire

De son côté, Fabio Fognini, retombé dans les profondeurs du classement, s’éclate à Roland-Garros. L’Italien espère y poursuivre sa belle histoire, lui qui a été 7e mondial. Restera donc à prendre la mesure de l’Autrichien Sebastian Ofner sur le court n°14, en début d’après-midi. “J’ai encore le niveau pour améliorer mon classement, assure le 130e mondial de 36 ans. Dans un bon jour, je peux battre n’importe qui.”

Avec beaucoup de Russes

Du côté des hommes, comme des femmes, les Russes sont en forme. Kamilla Rakhimova défiera ainsi la Biélorusse Aryna Sabalenka sur le Central après Elise Mertens. Sur le Lenglen, Daria Kasatkina défiera en premier match l’Américaine Peyton Stearns. Andrey Rublev prendra le relais pour affronter Lorenzo Sonego. De son côté, sur le court Simonne-Mathieu, Karen Khachanov (n°11) trouvera sur son chemin Thanasi Kokkinakis, qui avait battu Stanislas Wawrinka au tour précédent. Anna Blinkova suivra face à Elina Svitolina alors qu’Anastasia Pavluychenkova et Anastasia Potapova (n°24) s’affronteront en début de journée sur le court n°14.