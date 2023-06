Roland-Garros: Maryna Zanevska et Kimberley Zimmerman éliminées au deuxième tour du double

Après avoir encaissé quatre jeux consécutifs dès l'entame, Zanevska et Zimmerman ont repris du poil de la bête et sont revenues à 3-4, reprenant l'un de leurs deux breaks de retard. Elles ne sont cependant pas parvenues à refaire suffisamment leur retard et ont cédé la première manche, 6-4.

Dans le deuxième set, Muhammad et Olmos ont démontré leur supériorité, en ne concédant qu'une balle de break et pas le moindre jeu en un peu plus d'une demi-heure, 6-0.

La saison dernière, le duo belgo-belge avait atteint le troisième tour, les quarts de finale, lors de la quinzaine parisienne.

Dans le tournoi de simple, Maryna Zanevska a été éliminée au premier tour, lundi, après une défaite en deux sets contre la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 58), 7-5, 7-5 (7/3).