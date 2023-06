Voici 40 ans, Yannick Noah était le dernier Français à s'imposer à Roland-Garros

Ce n’est pas pour rien que les organisateurs avaient prévu de lui rendre hommage en renommant la journée caritative précédant le tournoi 'Journée Yannick Noah', une fresque à son image étant érigée. “À part la naissance de mes enfants, ma victoire à Roland-Garros, c’est le plus beau jour de ma vie”, s’enflamme encore Noah à l’heure actuelle.

Noah pose devant la fresque le mettant à l'honneur. ©AFP or licensors

Paradoxalement, le tournoi parisien ne sourit pas souvent aux tennismen hexagonaux. Avant Yannick Noah, c’est Marcel Bernard qui s’y était imposé. En 1946, soit 27 ans avant le franco-camerounais. Mais remontons un petit peu le fil temps et retrouvons-nous à Paris, en 1983.

Dans le rôle de l’empêcheur de tourner en rond, pour le public français s’entend, on retrouve l’immense Mats Wilander, champion en titre. Le Suédois profite de l’abandon de l’Espagnol Juan Avendaño au premier tour, il ne laisse ensuite aucune chance au Français Christophe Bernelle (6-1, 6-1, 6-3), avant de perdre un set face à Dominique Bedel (6-1, 4-6, 6-4, 6-1) et de dérouler face à son compatriote Henrik Sundström (6-4, 6-1, 6-3). En quart, il se débarrasse de John McEnroe (1-6, 6-2, 6-4, 6-0) et perd aussi un set en demi-finale face à l’Espagnol José Higueras (7-5, 6-7, 6-3, 6-0). Le revoilà en finale.

De l’autre côté du filet, on retrouve donc Yannick Noah. Le Français est en forme, comme le prouvent ses victoires à Hambourg et Madrid. Le Suédois Anders Jarryd (6-1, 6-0, 6-2), le Paraguayen Victor Pecci (6-4, 6-3, 6-3), l'Américain Pat Dupré (7-5, 7-6, 6-2), l'Australien John Alexander (6-2, 7-6, 6-1). Il faudra attendre le quart de finale pour que Yannick Noah concède un set, face à Ivan Lendl (7-6, 6-2, 5-7, 6-0), avant de dérouler en demi-finale face à son compatriote Christophe Roger-Vasselin (6-3, 6-0, 6-0). "Yannick était plus fort tout simplement. Il n’y avait pas photo. Tennistiquement et physiquement, il était le plus costaud, se souvient ce dernier. Yannick avait le mental pour gérer une finale à domicile avec tout un pays derrière lui.”

Une victoire à Lisbonne pour Wilander

Parce que le stress, cela peut paralyser, parfois même les plus grands champions. L’attente est énorme. Le public veut pousser son champion français vers la victoire. “50 millions de Noah”, titrait d’ailleurs l’Équipe le jour du match. Toutes les conditions sont réunies ce 5 juin 1983 pour vivre une après-midi de folie à la Porte d’Auteuil. Le champagne est rangé au frigo. Il faut dire que Mats Wilander, comme dernier écueil, ce n’est pas rien. Tout le monde se souvient que le Suédois venait de battre le Sedanais à Lisbonne. Il ne s’agirait pas que cela se reproduise. “Il avait toute la pression sur lui mais il savait la transformer en un influx terrible”, remarquait Mats Wilander a posteriori.

Noah confiera quelques années plus tard qu’il avait rêvé la veille d’une défaite face à Mats Wilander mais qu’il voulait donc profiter de sa deuxième chance en disputant la 'vraie' finale. Le Français ne la laissera pas passer. Poussé par son public, Yannick Noah déroule dans la première manche qui ne dure que 36 minutes, avant que le combat ne commence vraiment. Le Suédois donne alors du fil à retordre. Mais Noah ne craque pas, malgré la fatigue qui pointe le bout de nez dans la troisième manche.

Il tient le coup et s’imposera au bout d’un tie-break intense, à la suite d’une ultime faute de Wilander en retour de service ; 6-2, 7-5, 7-6. "J’ai appris plus de ce match que de n’importe quel autre match dans ma carrière. Yannick était transcendé par le public. J’avais l’impression que les tribunes étaient peuplées par ses mis, s’est remémoré le Suédois. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a pas un seul moment où j’ai eu l’impression d’être meilleur que lui ce jour-là. C’était un sentiment très désagréable.”

Yannick Noah dans les bras de son papa. ©AFP or licensors

Après 2 h 25 de match seulement, et trois sets, Yannick Noah peut tomber à genoux sur le Central. C’est fait. Il a gagné Roland-Garros, pour de vrai. Il se relève, salue sportivement son opposant et se précipite dans les bras de son père, venu le rejoindre sur la terre battue, une image qui fera le tour du monde. “J’ai gagné pour ma famille, mes amis, pour vous tous, la grande famille du tennis, pour la France et mon deuxième pays, le Cameroun”, assurait Noah à même le Court.

Marcel Bernard est tout heureux de remettre la Coupe à Yannick Noah, son digne successeur. “Cette victoire, c’est le plus beau moment de ma vie, admettait quelques années plus tard Yannick Noah, qui ne remportera pas d’autre tournoi du Grand Chelem. Et ce que j’ai de plus cher, c’est mon souvenir. C’est trop précieux pour moi. C’est un évènement qui a tout changé dans ma vie. Je n’ai pas eu de rêve (sportif) après. Qu’est-ce que je pouvais faire de mieux ?”

Une fête énorme chez Noah

La fête chez Yannick Noah. ©Photo news

La victoire de Yannick Noah fait la fierté de tout un pays, faisant l’ouverture du journal télévisé et la Une des journaux le lendemain. En attendant, le Français compte bien évacuer la pression et le tennisman invite ses proches et certains habitants de Nainville-les-Roches à une fête chez lui, avec un concert du groupe Téléphone. Pizzas, vins rouge, mais aussi champagne sont au programme. La piscine est débordée par les convives. La fête durera jusqu’au bout de la nuit. Tout le monde s’en souvient 40 ans plus tard. Comme de la victoire de Yannick Noah à Roland-Garros, exploit qu’aucun Français n’a réalisé depuis lors…