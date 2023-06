Novak Djokovic a souffert pour passer le troisième tour à Roland-Garros : “Parfois tu as besoin de l’aide divine, l’aide des anges”

”Ce match a été difficile et cela pour plusieurs raisons. D’abord, trois heures pour jouer deux sets, c’est énorme. Si j’avais perdu un des deux premiers sets, cela aurait duré quatre ou cinq heures. Ensuite, les conditions de jeu étaient difficiles avec le vent. Enfin, on a proposé un match avec de nombreux échanges, physiquement, il fallait être prêt. On a beaucoup couru. Je peux me montrer satisfait d’avoir gagné en trois sets, Alejandro aurait mérité de prendre une manche. Les balles sont assez lentes, pour réaliser un coup gagnant il faut bien travailler avant. Cela prolonge les matchs et il faut plus d’énergie.”

À la fin du deuxième set, le Djokovic a d’ailleurs appelé le kiné pour se faire masser la cuisse de la jambe gauche. Rien de grave si on en croit le Serbe : “La liste de mes petites blessures est assez longue. Je ne vais pas parler de toutes ces choses qui ne m’empêchent pas de jouer. Comme athlète professionnel, tu dois les accepter. Parfois tu as besoin d’une aide de ton kiné pendant le match. Parfois tu as besoin d’une pilule. Parfois tu as besoin de l’aide divine, l’aide des anges ou de n’importe qui, et parfois il faut juste accepter la réalité. La réalité, pour moi, en ce moment, c’est que mon corps répond différemment qu’il y a quelques années. Je dois m’adapter à cette nouvelle réalité. Mais en fin de compte, j’ai réussi à terminer le match et gagner.”

Ce qui est pour le moment le plus important.