Rafael Nadal fête ses 37 ans ce samedi : voici qui sont les autres vétérans du circuit !

L’Espagnol ressent le poids des années qui passent. Et à 37 ans, qu’il célèbre ce samedi 3 juin, il ne se fait plus d’illusions sur sa fin de carrière. Son message était d’ailleurs clair le mois dernier : après une pause de plusieurs mois, toujours en cours donc, il espère redevenir compétitif en 2024 pour son ultime saison.

D’autres joueurs, encore plus âgés, ne pensent pas à la retraite. Ou du moins pas publiquement. Tour d’horizon.

Stan Wawrinka (ATP 89) – 38 ans

Né le 28 mars 1985, Stan Wawrinka était le plus joueur le plus âgé du tableau principal à Paris. Comme il l’était déjà à l’Australian Open en début de saison. Et pourtant, il a encore livré une rencontre d’une excellente facture mercredi, lors du deuxième tour de Roland-Garros. Le Suisse a été battu mais il a bataillé ferme durant cinq manches face à l’Australien Thanasi Kokkinakis. Au total, lors des deux premiers tours du Majeur de la Porte d’Auteuil, il aura passé 9 heures et 20 minutes sur le court. De quoi l’éloigner d’une retraite sportive.

”Je pense toujours que je peux gagner des grands matchs dans les gros tournois. J’ai pour objectif de jouer les Jeux olympiques la saison prochaine et de faire une belle année, après on verra. Le plaisir est là, donc je continue un peu”, a déclaré le sympathique Wawrinka sur les antennes de France Télévisions.

Stan Wawrinka n'a pas l'intention d'arrêter. ©AFP or licensors

Le natif de Lausanne, outre Roland-Garros 2015, compte deux autres titres dans les tournois du Grand Chelem (Australian Open 2014 et US Open 2016) mais également une victoire en Coupe Davis 2014 et une médaille d’or en double aux Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Il est clairement loin du niveau de ces belles années, mais il reste l’un des joueurs les plus plaisants à voir évoluer sur un terrain de tennis.

John Isner (ATP 90) – 38 ans

Né le 26 avril 1985, John Isner connaît une mauvaise passe depuis sa finale perdue face au Chinois Wu à Dallas en février 2023. L’Américain reste en effet sur une série de cinq défaites consécutives au premier tour de ses dernières compétitions. La dernière en date remonte à dimanche dernier, à Roland-Garros, face au Portugais Nuno Borges, un joueur plutôt à l’aise sur terre battue. Malgré ses 38 aces, Isner s’est incliné en cinq manches. Ses fameux services gagnants, le géant de 2m08 en a fait une spécialité. Il en a réalisé 14 260 en carrière, c’est ni plus ni moins que le record qu’il détient depuis Wimbledon 2022 devant le Croate Ivo Karlovic et ses 13 728 aces.

John Isner détient le record du nombre d'aces en carrière. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Le 14 avril dernier, le demi-finaliste de Wimbledon 2018 est devenu papa pour la quatrième fois. Du coup, certains s’interrogent sur une éventuelle fin de carrière. Bien qu’il ne soit plus disposé à enchaîner les compétitions semaine après semaine et qu’il ait déclaré que sa famille lui manquait énormément lorsqu’elle n’était pas avec lui, rien ne tend pour l’heure vers cette hypothèse.

Le vainqueur de huit titres ATP est actuellement inscrit dans le tableau principal de Wimbledon (3 au 16 juillet), en plus d'être 14e réserviste sur la liste de l'ATP 250 de Majorque (25/6 au 1/7).

Fernando Verdasco (ATP 306) – 39 ans

Né le 15 novembre 1983, Fernando Verdasco vit des moments compliqués depuis quelques mois. Après avoir franchi les qualifications à l’ATP 250 de Dallas en février, l’Espagnol s’est incliné au premier tour des six rencontres qui ont suivi. À sa décharge, quatre d’entre elles ont eu lieu dans des rencontres du circuit ATP, une en qualifications et une dernière en Challenger. Il évolue d’ailleurs, partiellement, sur le circuit secondaire depuis la saison 2021, conscient sans doute que son niveau est sur le déclin.

Fernando Verdasco connaît une période compliquée. ©AFP

En novembre dernier, l’ancien N.7 mondial a été suspendu deux mois pour un contrôle antidopage positif au méthylphénidate. En réalité, le joueur avait oublié de renouveler sa prescription médicale lui permettant d’utiliser ce médicament qui lutte contre le TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) dont il a été diagnostiqué. Le Madrilène l’a depuis renouvelée.

"L’âge n’est qu’un chiffre, l’important est que vous soyez capable et que votre corps vous laisse tranquille pour donner le meilleur de vous‐même. Parfois, le corps dit "assez" à 30 ans, parfois à 35 ans, parfois à 40 ans. Pourquoi devrais‐je prendre ma retraite si ce que j’aime le plus au monde, c’est jouer au tennis ? Le jour où j’y renoncerai, ce ne sera pas parce que je n’aime plus ça, mais parce qu’il y aura quelque chose qui ne me permet plus de concourir au plus haut niveau", martelait le demi-finaliste de l’Open d’Australie 2009 en décembre 2021 dans une interview accordée à Eurosport.

Feliciano Lopez (ATP 594) - 41 ans

Né le 20 septembre 1981, Feliciano Lopez est le joueur le plus âgé figurant au classement ATP. Cette saison, il n'a joué que trois tournois, tous sur invitation des organisateurs : l'ATP 500 d'Acapulco en février (élimination au deuxième tour), le Challenger de Murcie (éliminé d'entrée) et l'ATP 500 de Barcelone (éliminé d'entrée par David Goffin).

Son cas est particulier car, lui, a déjà annoncé sa fin de carrière pour 2023. Il a d'ailleurs déjà entamé sa reconversion puisqu'il est directeur du Masters 1000 de Madrid. L'ancien N.7 mondial souhaite toutefois disputer quelques tournois d'ici la fin de l'année en guise de tournée d'adieu. Ainsi, il a déjà reçu une invitation pour l'ATP 250 de Majorque qui se tiendra du 25 juin au 1er juillet 2023 sur gazon.

Et s'il effectuait un dernier tour du côté de Wimbledon, là où il fut quart de finaliste en 2005, 2008 et 2011 ?

Feliciano Lopez a déjà annoncé mettre un terme à sa carrière en fin de saison. ©BELGA Nieuwsbrief