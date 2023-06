Les 40e et 41e mondiaux en double se sont imposés au bout du super tie-break face à la paire 9e tête de série formée par le Mexicain Santiago Gonzalez (ATP 20) et son partenaire français Edouard Roger-Vasselin (ATP 16), 7-5, 6-7 (3/7), 7-6 (10/5). La partie a duré 2 heures et 50 minutes.

En début de match, Gillé et Vliegen ont concédé leur deuxième jeu de service mais ont contre-breaké pour revenir à 4-4. Menant 6-5, ils ont pris le service adverse et se sont adjugés la première manche, 7-5.

Dans le deuxième set, la paire qui défend les couleurs de la Belgique en Coupe Davis a bénéficié de deux balles de break sur le premier jeu de service de Gonzalez et Roger-Vasselin, mais n'a pas converti celles-ci. Les jeux se sont ensuite échangés jusqu'au tie-break que le Français et le Mexicain ont dominé, 7/3.

Sur cette lancée, ils ont pris les trois premiers jeux du troisième set avant une réaction belge. À 3-1, Édouard Roger-Vasselin a fait appel au kiné pour une douleur à la cuisse, après quoi Gillé et Vliegen ont contre-breaké pour forcer le super tie-break. Après avoir creusé un écart de 4 points, le duo a transformé sa première balle de match pour s'offrir son premier quart de finale à Roland-Garros.

Au prochain tour, Joran Vliegen et Sander Gillé retrouveront les Argentins Maximo Gonzalez (ATP 31) et Andres Molteni (ATP 25), qui forment la 14e tête de série vainqueurs de la tête de série N.2 formée de l'Américain Rajeev Ram et du Britannique Joe Salisbury, 3e et 4e mondiaux en double.