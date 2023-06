Roland-Garros : Zverev et Tiafoe s’affrontent au troisième tour pour une place… en demi-finale ?

Parmi ces huit noms, seuls Dimitrov, Zverev et Tiafoe ont connu les joies d’un dernier carré en Majeur et ressemblent aux candidats les plus sérieux pour s’extirper de cette partie de tableau même si Coric n’est certainement pas à négliger, les autres non plus au vu de leurs performances récentes. Dimitrov n’étant pas un grand fan de terre battue, Roland-Garros est d’ailleurs le seul Grand Chelem où il n’a pas (encore ?) atteint les demi-finales, Zverev et Tiafoe semblent être les favoris dans ces conditions. Et le hasard veut qu’ils s’affrontent dès ce troisième tour.

Des trajectoires opposées

En tant normal, Zverev serait le grand favori d’un tel affrontement. Éliminé aux portes de la finale lors des deux dernières éditions, il avait impressionné l’an dernier en s’offrant Alcaraz au terme d’un match énorme avant de pousser Nadal dans ses retranchements dans une rencontre qui aurait pu entrer dans la légende si elle ne s’était pas terminée par un cri horrible de l’Allemand, gravement blessé à la cheville.

Après plusieurs longs mois de rééducation, l’ancien numéro 2 mondial est revenu sur la pointe des pieds en janvier. Redescendu à la 27e place mondiale, Zverev est toujours assez loin du niveau qu’il avait il y a maintenant un an. Cette saison, sa plus grosse victoire est celle face à Roberto Bautista Agut (ATP 29) à Monte-Carlo. Toutes ses autres rencontres face à des joueurs du top 30 se sont soldées par des défaites, même si certaines d’entre elles étaient “encourageantes”. Contre un joueur dont l’ocre n’est pas sa spécialité, Zverev pourrait utiliser cette rencontre comme rampe de lancement vers une nouvelle performance à Paris qui pourrait sonner son retour au premier plan alors qu’une défaite l’éjecterait du top 50.

En face, Frances Tiafoe est le joueur le mieux classé dans cette partie de tableau et pourrait donc aussi faire office de favori mais sa relation plutôt difficile avec la terre battue ne lui permet sans doute pas d’être trop ambitieux. En se qualifiant pour le troisième tour, l’Américain a d’ailleurs battu sa meilleure performance Porte d’Auteuil. Contrairement à son adversaire, ces derniers mois ont été les plus fructueux de sa carrière avec une première demi-finale en Grand Chelem sur ses terres.

Face à un joueur encore en plein doute et avec un tableau plus ouvert que jamais, Tiafoe est sans doute conscient qu’il n’aura peut-être jamais une aussi grande chance d’aller loin dans le tournoi parisien. Avec la perspective d’intégrer enfin le top 10 en cas de belles performances, l’Américain voudra faire bien mieux que d’habitude contre Zverev, contre qui il n’a gagné qu’une fois en sept confrontations.