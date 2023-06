Le Serbe s’est facilement débarrassé du Péruvien Juan Pablo Varillas en trois manches (6-3, 6-2, 6-2) et à peine moins de deux heures de jeu. “J’en suis très fier mais mon attention est déjà concentrée sur le prochain match. Je sais quel est mon objectif ici donc j’essaie de rester concentré mentalement, de ne pas regarder trop en avant. Mais, bien sûr, le résultat d’aujourd’hui me donne beaucoup de confiance. Je me réjouis donc à l’avance de jouer le prochain match”, a expliqué le natif de Belgrade.

Le joueur de 36 ans a ensuite été interrogé sur l’opération de Rafael Nadal, qui a annoncé une absence du circuit pour au moins 5 mois. L’Espagnol, qui vient de fêter ses 38 ans, a été opéré de la hanche. “Oui, c’était son anniversaire hier et il a annoncé qu’il avait subi une opération chirurgicale. J’ai eu une opération chirurgicale dans ma carrière au niveau du coude et je sais combien c’est difficile de revenir. Tu ne souhaites cela à aucun autre athlète. Parfois, c’est nécessaire. Lui, il a vécu cela plusieurs fois. Je ne sais pas quelle est la nature ou la sévérité de sa blessure mais s’il a dû aller sur la table d’opération, c’est qu’il n’y avait aucune autre solution. Donc, je pense que son processus de rééducation peut bien se passer et qu’on le verra peut-être la saison prochaine. Il est tellement important pour notre sport sur le court et en dehors. C’est une des plus grandes légendes du tennis. Donc, nous voulons voir un Rafa en bonne santé qui jouera sa dernière saison, comme il l’a annoncé. J’espère qu’il pourra le faire.”

En quarts de finale, l’actuel troisième mondial retrouvera le Russe Karen Khachanov (ATP 11). En onze confrontations sur le circuit ATP, Djokovic l’a emporté à dix reprises. De quoi lui laisser, déjà, entrevoir les demi-finales.