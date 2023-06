Beatriz Haddad Maia (WTA 14) s’est hissée à ce stade de l’épreuve pour la toute première fois de sa carrière. À 27 ans, lundi, au terme d’une rencontre marathon face à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 132). Jugez plutôt : la partie, en trois manches (6-7, 6-3, 7-5), a duré 3 h 51 ! C’est le troisième match le plus long dans l’histoire de l’ère Open (1968) à Roland-Garros, derrière les 3 h 55 de Kerry Melville face à Pam Teeguarden (1972) et surtout les 4 h 07 de Noémie Buisson face Noëlle Van Lottum (1995).

“Tous les matchs que je joue sont des matchs que je prépare en amont. Je me prépare aux moments les plus durs. Je savais que Sara décocherait ses coups comme ça. C’est une très grande défenseuse, je savais qu’elle renverrait tous les coups. Je me suis dit : 'Je dois être agressive'. Je m’étais préparée à cela. En tout cas, j’ai essayé d’être aussi agressive que je pouvais, pour terminer ces points, pour monter au filet. Je crois que j’ai aussi beaucoup travaillé physiquement sur mon corps. Je crois en moi, notamment lorsque les moments sont difficiles. J’ai eu beaucoup de matchs de plus de 3 heures dans ma carrière. Et donc, tant que le match continue, moi, je me renforce, je suis plus solide. C’est l’une de mes qualités. Je suis donc très fière de mon préparateur physique et de mon kiné”, a expliqué la joueuse.

À lire aussi

Ce n’était plus arrivé depuis 1968

Voilà 55 ans qu’une Brésilienne (Maria Bueno, déjà à Roland-Garros) n’avait plus atteint les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem. “C’est un rêve, je crois que depuis que j’ai commencé à jouer au tennis, ma famille, mon équipe et moi ont rêvé à ce moment. J’ai travaillé d’arrache-pied pour y parvenir. Je suis donc vraiment fière de ce que j’ai fait aujourd’hui et aussi les matchs d’avant, parce que j’ai vraiment dû me battre. Je crois que je vais essayer d’en profiter, me poser ce soir, et puis être prête pour le suivant.”

Ce tour suivant la verra affronter Ons Jabeur (WTA 7), tombeuse de l’Américaine Bernarda Pera en deux manches 6-3, 6-1. La Tunisienne est elle aussi est entrée dans l’histoire, en devenant la première joueuse originaire du continent africain à se qualifier pour les quarts de finale de chaque levée du Grand Chelem. “Je suis contente et heureuse d’avoir l’encouragement et l’énergie tunisienne partout, pas que de la Tunisie, mais dans le monde arabe, de l’Afrique. C’est un honneur pour moi, c’est pour ça que je travaille beaucoup et encore plus qu’avant pour arriver à ce niveau. J’aimerais donner de l’espoir, être présente et représenter ce monde-là”, a souligné la lauréate du tournoi de Charleston en avril dernier.