Roland-Garros: Casper Ruud vient à bout de Nicolas Jarry en trois sets accrochés et file en quarts

Ruud a filé à 3-0 au début du match mais le Chilien lauréat en 2023 à Santiago et Genève, sur terre, est revenu à 3-3. L'expérience a payé dans le jeu décisif quand la tête de série N.4 s'est échappé pour mener 4/1 et gagner la manche. Dans la deuxième manche, le Scandinave mené 1-3 et 2-4 est revenu à 4-4 et a réussi le break décisif à 5-5 pour mener 2 sets à 0 sur sa mise en jeu. Dans le 3e set, mené 2-4, Ruud est revenu à 4-4 avant un break pour mener 6-5 et conclure ensuite.

Jarry, 27 ans, n'avait jamais gagné un match à Roland-Garros (en simple) au cours de ses trois précédentes participations (2017, 2018 et 2019) regrettera de ne pas avoir profité davantage de ses 17 balles de break.

Ruud atteint son troisième quart de finale dans un des quatre tournois majeurs après ses parcours à Roland-Garros et à l'US Open l'année dernière quand il avait atteint la finale.

En quarts de finale, Ruud, 24 ans, sera opposé au vainqueur du duel entre le jeune Danois de 20 ans Holger Rune (ATP 6), quart de finaliste l'an dernier, et l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 23) qui dispute à 24 ans le premier huitième de finale de sa carrière en Grand Chelem.