Le natif de Belgrade s’est imposé en quatre manches devant le Karen Khachanov (ATP 11). La partie avait pourtant très mal débuté, avec un Russe beaucoup plus mobile sur le court qui allait chercher la première manche (4-6). Le Serbe, lui, semblait quelque peu crispé en début de partie et s’est souvent retourné vers son équipe comme s’il cherchait une solution auprès d’elle.

Et puis est arrivé le tournant de la rencontre : un tie-break remporté 7 points à 0 par Djokovic dans le deuxième set ! Le joueur de 36 ans était lancé, et enchaînait avec les troisième et quatrième manches (6-2, 6-4) non sans une dernière petite frayeur en fin de partie.

”Ce fut une longue bataille et c’est ce que l’on attend d’un quart de finale en Grand Chelem, a expliqué le double vainqueur de Roland-Garros. J’ai raté quelques coups et je pense que j’aurais pu mieux jouer à certains moments, mais ça arrive. J’ai beaucoup de respect pour Karen, c’est un grand joueur.”

Questionné par Mats Wilander sur l’atmosphère qu’il ressent en évoluant sur le court Philippe-Chatrier, Djokovic s’est montré élogieux. “C’est l'un des plus beaux stades du monde, c’est chaque fois un plaisir de rentrer sur ce court et j’espère toujours pouvoir y montrer mon meilleur jeu.”

En demi-finale, Djokovic retrouvera le vainqueur de la rencontre opposant l’Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 1) au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5).