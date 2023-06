Fort logiquement, c’est cette rencontre que le diffuseur Amazon Prime a retenue pour la session de nuit dont il détient l’exclusivité en France. Elle ne sera donc pas diffusée sur les chaînes de France Télévisions, pas plus que chez nous sur la RTBF où c’est Eurosport qui possède les droits. Avec un abonnement à la plateforme numérique d’Eurosport, il est donc possible pour les Belges d’y avoir accès.

Interrogé dès dimanche sur la possibilité que le match soit programmé en soirée, et donc avec des conditions de jeu différentes, le Grec n’y avait pas vraiment réfléchi. “Bonne question… En fait, je n’y avais pas pensé. Je ne sais pas si ce serait mieux pour moi ou pour lui. Franchement, je ne peux pas répondre à la question. Je ne pense pas que j’ai déjà joué contre lui la nuit. […] Moi, j’aime bien lorsque les balles rebondissent, lorsqu’il y a de l’accélération dans les balles. Mais la nuit, les balles ne rebondissent pas autant que pendant la journée. Franchement, je ne sais pas. Je suis prêt à jouer les deux, je n’ai pas de préférence. Si c’est la nuit, il va falloir que je trouve les moyens de trouver mon meilleur jeu pour le battre et faire au mieux.”

Justement, comment le cinquième mondial compte-t-il s’y prendre pour faire vaciller l’Espagnol ? “Je dois jouer un bon tennis. Carlos, il conserve toujours le même niveau d’intensité. Il ne va jamais vous donner quoi que ce soit. Il est toujours plein d’attention, il a plein d’énergie, on le voit sur le court. Ça se voit dans les échanges, ça se voit dans ses rituels aussi. À l’heure actuelle, c’est l’un des obstacles les plus considérables pour les joueurs. L’affronter, c’est un challenge et cela nous pousse à nous améliorer. De tels combats, comme ça, ce sont les moments les plus durs qu’on peut avoir dans notre sport. Et jouer contre lui, le plus souvent possible, cela vous donne plus de chances à un moment ou un autre de le battre. Et moi, j’attends ma chance !”

L’actuel numéro un mondial a, lui aussi, été questionné sur le finaliste de Roland-Garros 2021. “Contre Stefanos, ce sera un beau match parce qu’on a disputé de grandes rencontres l’un contre l’autre de grands matchs ensemble. Je crois avoir gagné chaque duel contre lui. Mais cela ne veut rien dire. Cela ne veut pas dire que je vais gagner le prochain ou que je vais toujours l’emporter face à lui. Donc, je dois rester concentré. C’est un adversaire costaud, mais son jeu est un jeu qui me convient”, a souligné le joueur de 20 ans.

Le natif de Murcie a bonne mémoire. En quatre confrontations, deux fois sur surface dure et les deux plus récentes sur terre battue, chaque fois à Barcelone en 2022 et 2023, c’est le plus jeune qui s’est imposé. Bis repetita ?