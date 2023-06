La Bélarusse attendait pourtant l’Ukrainienne au filet. Mais la seconde ne lui a pas adressé un regard, préférant rejoindre son banc sous quelques huées.

Interrogée à ce sujet, Elina Svitolina est restée fidèle à ses principes. “Je ne sais pas pourquoi elle attendait. Mes déclarations étaient très claires par rapport à la poignée de main. […] Ma réaction initiale a été de me dire 'Qu’est-ce qu’elle fait ?'. Lors de toutes mes conférences de presse, j’exprime ma position de manière très claire. Peut-être qu’elle n’est pas sur les réseaux sociaux pendant le tournoi… J’ai dit à de nombreuses reprises que je n’allais pas serrer la main. Et en plus, elle a joué Marta (NdlR : l’Ukrainienne Kostyuk) au premier tour. C’est très simple.”

Aryna Sabalenka a attendu Svitolina au filet. En vain. ©Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Sur le plan purement sportif, l’épouse du Français Gaël Monfils s’est montrée satisfaite de son parcours. “C’était formidable d’enchaîner Strasbourg (NdlR : un tournoi WTA 250 qu’elle a remporté) et Roland-Garros. Je ne m’attendais pas à aller aussi loin. Beaucoup de bonnes choses et d’enseignements positifs sont à retirer de cette expérience. J’ai joué un bon tennis et beaucoup de très bons matchs.”

De retour sur les courts depuis deux mois seulement, après un break suivi d’une naissance, Svitolina semble avoir retrouvé le plaisir. Et elle espère poursuivre du côté de l’Angleterre, et plus particulièrement au WTA 250 de Birmingham (19-25 juin) où elle a reçu une invitation de la part des organisateurs. “Le soutien que nous avons eu du Royaume-Uni était incroyable, en particulier dans le cadre de Wimbledon l’année dernière (NdlR : les athlètes russes et bélarusses avaient été exclus de l’événement). On remercie beaucoup le Royaume-Uni d’avoir pris une telle position.”