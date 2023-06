Roland-Garros 2023: Karolina Muchova première demi-finaliste après sa victoire face à Pavlyuchenkova en quarts

À lire aussi

Muchova, 26 ans, a eu cinq balles de 4-1 dans le premier set puis de servir pour le gain de la manche à 5-4. Pavlyuchenkova, 31 ans, finaliste du tournoi en 2021 (battue par la Tchèque Barbora Krejcikova) qui a remporté 12 titres WTA et disputé 9 autres finales et a figuré au 11e rang mondial, revient au plus haut niveau après une longue absence due à une opération au genou. Elle a trouvé les moyens de reprendre les commandes à 3-4 et d'égaliser à 5-5 avant de connaître un passage à vide.

Muchova en a profité pour aligner quatre jeux, gagnant au passage le premier set (7-5) et réalisant le break pour entamer le suivant (2-0). En confiance, Muchova qui ne compte qu'un titre WTA en carrière (Séoul en 2019), réalisait un second break (4-1) pour s'ouvrir les portes des demi-finales.

La Tchèque disputait son premier quart de finale à Paris après deux autres à Wimbledon en 2019 et 2021 et un en Australie en 2021 quand elle avait joué sa seule demi-finale en Grand Chelem (perdue à Melbourne contre l'Américaine Jennifer Brady) jusqu'à présent.

Muchova rencontrera jeudi pour une place en finale la lauréate du quart qui opposera ce mardi l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 192, ex-N.3) à la 2e tête de série et lauréate cette année de l'Open d'Australie la Bélarusse Aryna Sabalenka.