Roland-Garros : ne cherchez plus le point le plus spectaculaire du tournoi (VIDEO)

Marcelo Arevalo et Jean-Julien Rojer avaient un titre à défendre lors du tournoi de double messieurs à Roland-Garros. Ils ont fini par s’incliner en quart de finale face à Matwe Middelkoop et Andreas Mies, qui retrouveront donc les Belges Joran Vliegen et Sander Gillé en demi-finales.