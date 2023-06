Justine Henin remportait son premier tournoi du Grand Chelem il y a 20 ans !

Finaliste malheureuse de l’édition 2001, Kim Clijsters, 20 ans, espère bien vivre une quinzaine plus fructueuse. La 2e tête de série connaît des premiers tours faciles. Amy Frazier (6-0, 6-2), Marlene Weingartner (6-2, 6-2) et Paola Suarez (6-2, 6-1) ne font qu’illusion. En 8es, Magdalena Maleeva parvient à lui prendre un set (0-6, 6-2, 6-1) avant que la Limbourgeoise déroule face à Conchita Martinez (6-2, 6-1). Dans le dernier carré, Nadia Petrova résiste un set mais Clijsters allait s’offrir une nouvelle finale (7-5, 6-1). "Je me sens formidablement bien, même si je ne me rends pas encore compte, racontait Clijsters. Je suis ravie d’être encore là. C’est un sentiment formidable.”

Un incident face à Serena Williams

De l’autre côté du fil, Justine Henin, 4e tête de série, connaît un parcours quasiment similaire. La Rochefortoise de 21 ans se défait de Patricia Wartush (6-3, 7-5), Jelena Kostanic (6-2, 6-2), Dally Randriantefy (6-1, 6-1) pour ne perdre son premier set qu’en 8es, face à Patty Schnyder (6-3, 2-6, 6-2). Si le quart de finale ne pose aucun souci, Chandra Rubin étant défaite en deux sets (6-3, 6-2), Henin doit livrer un énorme combat en demi-finale pour venir à bout de Serena Williams, championne en titre mais qui a surtout réalisé le Grand Chelem sur deux années. “La jouer, ce n’est jamais évident. Elle est un peu intimidante”, confessait Henin.

Entre la puissance de l’Américaine et la science tactique de la Belge, c’est cette dernière qui parvient à s’imposer, portée par un public acquis à sa cause : 6-2, 4-6, 7-5. Une victoire entachée d’une petite polémique : Serena Williams menait 4-2 et 30-0 dans le 3e set, Justine faisait signe à l’arbitre qu’elle n’était pas prête. Serena servait alors dans le filet et pensait pouvoir servir à nouveau. Mais l’arbitre n’avait pas vu le signe de la Belge et ne faisait pas rejouer le point. Un coup de pouce psychologique pour Henin qui parviendra à renverser la situation. “C’était un public difficile, très difficile, admettra Serena, qui accuse alors la Belge de mensonge. Cela rend les choses plus compliquées quand on ne sent pas le public avec soi. Ce n’est pas vraiment que j’étais nerveuse, mais simplement je n’ai pas fait ce que je devais.”

Qu’importe, la Rochefortoise s’est imposée. “Il y avait beaucoup de Belges, mais j’ai eu un bon contact avec le public français, sourit-elle. C’est un peu grâce à lui que je suis là.”

L’événement, tant attendu, pourra donc avoir lieu. Kim Clijsters et Justine Henin ont rendez-vous pour écrire leur histoire, mais aussi celle du tennis, le 7 juin 2003. “C’est une situation extraordinaire pour notre pays”, souriait Henin. “Cela ressemble à un Grand Chelem belge”, enchérissait Clijsters.

Les deux pépites du tennis belge ne s’en rendent pas entièrement compte, Porte d’Auteuil, mais leur parcours parisien suscite un enthousiasme sans précédent, dans tout le Royaume. Qui allait bien pouvoir remporter ce 13e match entre les deux joueuses, cette première finale dans un Grand Chelem opposant deux de nos compatriotes ? Qui allait donc offrir à la Belgique sa première victoire dans un Major ?

Roi, Reine et Helmut Lotti

L’opposition prévue entre la Wallonne et la Flamande galvanise le plat pays. Tout le monde veut sa place sur le Court Philippe-Chatrier. Et à ce petit jeu-là, le Roi, la Reine, des personnalités politiques de haut rang mais également Helmut Lotti arrivent à se frayer un chemin, le 7 juin 2003, vers le Court Central. Les autres supporters, qui n’ont pas réussi à trouver un ticket au marché noir (contre 200 à 250 euros), pourront suivre la rencontre sur des écrans géants un peu partout dans le pays, mais aussi sur la Grand-Place. “Cette semaine et surtout ce samedi, c’était un peu la fête nationale”, notait Guy Verhofstadt, Premier ministre de l’époque présent dans les tribunes.

Plein de monde dans les tribunes pour Henin-Clijsters

On aurait voulu que la journée dure éternellement. Mais Henin était trop pressée d’écrire son nom en lettres d’or dans le grand livre d’histoire du sport mondial. Clijsters passe à côté de son sujet et n’offre pas de résistance dans le premier set avant de se rebiffer mais sans succès dans la deuxième : Henin s’offre Roland-Garros en 68 minutes (6-0, 6-4). Elle était en mission : elle avait fait une promesse à sa maman, trop tôt disparue. C’est le Roi Albert II lui-même qui lui remettra le trophée. “Je voudrais dédier cette victoire à ma maman qui veille sur moi depuis le paradis, déclare Henin lors de la remise des prix. J’espère que tu es très fière de moi, maman.”

Tout est un Royaume est fier de ses championnes. “Je dois féliciter Justine, elle ne m’a donné aucune chance, déclare de son côté Clijsters, très sportivement. J’ai eu beaucoup de balles de break mais je n’ai pas pu conclure. Je suis déçue mais très contente pour elle.”

Le Roi Albert II et les deux Reines belges des courts lors de la remise des prix.

Après une soirée dans un restaurant lors de laquelle elle s’autorise une coupe de champagne, Justine Henin a rendez-vous avec son public le lendemain. Elle est escortée à son arrivée dans la capitale. La Grand-Place de Bruxelles est noire-jaune-rouge de monde pour saluer comme il se doit la première victoire d’une Belge dans un tournoi du Grand Chelem. “Kim et moi nous sommes vraiment très fières d’être des enfants de la Belgique, racontait Justine alors que Clijsters remportait le double dames à Paris. Nos succès sont les vôtres. Vos encouragements nous aident vraiment à progresser.”

Henin est sidérée par l’engouement qu’elle suscite. Elle devra s’y habituer… “Aujourd’hui encore, j’en ai des frissons parce que je ne savais pas à quoi m’attendre”, dira-t-elle des années plus tard.