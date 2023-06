Le Belgian Open monte au filet : le tennis fauteuil sera servi show !

En Belgique, il y a peu de tournois dédiés au tennis en fauteuil : Ath, Leuven et, donc, le Belgian Open. Il est d’autant plus important de mettre les petits plats dans les grands pour assurer une belle semaine et la promotion de ce sport. Baudouin Grandjean et son équipe s’y sont attelés. Soutenus notamment par l’AFT et BNP Paribas Fortis, ils ont songé encore plus cette année au confort des joueurs et ont conclu un partenariat avec l’hôtel IBIS Styles Namur, où les joueurs résideront, et le club de La Bruyère, où auront lieu les entraînements.

L’entrée sur le site de Géronsart sera… gratuite. Cela vous donnera l’occasion de croiser le parrain de l’édition 2023, Adrien Joveneau, animateur des “Belges du bout du monde”. Un autre visage bien connu animera le match exhibition du jeudi : Marie-Pierre Mouligneau. Au moins 4 000 spectateurs sont attendus lors du tournoi, qui peut compter sur l’aide d’une soixantaine de bénévoles, dont 4 kinés. S’il n’y a pas de kid’s day en 2023, c’est pour mieux se concentrer sur le tournoi lui-même, dont les finales, le dimanche, seront diffusées sur Auvio, plateforme de la RTBF.

Budget de 350 000 euros

Au niveau sportif, 60 joueurs d’une dizaine de nationalités sont attendus. Le plateau est déjà alléchant et encore ouvert. Le Japonais Tokito Oda (2e mondial) ou l’Argentin Gustavo Fernandez (3e) ont ainsi déjà validé leur présence chez les hommes, la Colombienne Bernal (11e) et l’Allemande Katharina Krüger (12e) ayant fait de même chez les femmes. Évidemment, tout le monde espère que Joachim Gérard disputera le tournoi mais ce n’est pas sûr. Il sera en tout cas présent pour l’exhibition.

guillement Le tournoi est en équilibre, même si 2023 se révèle un petit peu plus compliqué.

Les joueurs ne viennent pas pour gagner de l’argent, mais il faut assurer les points avant Paris 2024. L’an dernier, Joachim Gérard, vainqueur, est reparti avec 3 000 euros alors que le prize-money de l’ensemble du tournoi est de 37 000 euros. Le budget général du Belgian Open ? Entre 250 et 350 000 euros. Mais l’organisation est à pied d’œuvre toute l’année pour diminuer les coûts. “Les joueurs sont nourris, logés et blanchis dès qu’ils arrivent en Belgique, souligne Baudouin Grandjean. Ils sont pris en charge. Nous recevons des aides et le tournoi est en équilibre, même si 2023 se révèle un petit peu plus compliqué.”

La crise passe par là aussi. Pour soutenir l’organisation, vous pouvez toujours venir en masse sur la semaine du tournoi et acheter des billets de tombola. Rendez-vous fin juillet au TC Géronsart !