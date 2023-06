La surprise Karolina Muchova en finale de Roland-Garros : inspirée par Federer, conseillée par Flipkens

"Le match a été long, c’est vrai et plutôt bien intense, expliquait la Tchèque qui a pris dans son staff depuis quelques semaines notre compatriote Kirsten Flipkens. Après 2 heures, mon corps l’a ressenti. Je courais à droite, je courais à gauche. J’essayais de mettre toute la puissance possible dans toutes mes frappes, cela vous pompe de l’énergie. J’ai donc eu un petit bas dans le troisième set. Je l’ai senti, je me suis dit : ‘tiens, je ralentis’, mais, en fait, il y a eu à nouveau un changement de jeu. J’ai senti l’énergie du public et là, j’ai récupéré l’énergie qui restait en moi. En ce qui concerne la balle de match que je sauve, je n’ai pas trop réfléchi.”

Dans un tennis féminin où la puissance prend de plus en plus d’importance, Karolina Muchova apporte un petit vent de fraîcheur avec un jeu varié. L’inspiration de ce tennis, elle se trouve chez un grand champion : Roger Federer.

”J’adorais son jeu, j’ai beaucoup appris en le regardant. Je me suis inspirée de ses slices, ses volées. Mon style de jeu, je pense qu’il a toujours été en moi. J’ai toujours aimé varier mon jeu. Si vous regardez des vidéos de mes matchs quand j’étais jeune, vous le voyez déjà.”

Cette place en finale est aussi une belle revanche par rapport au destin qui a souvent mis à l’arrêt la Tchèque à cause de blessures : abdominaux, cheville, dos. La saison dernière, Muchova avait quitté en larmes et en fauteuil roulant le court Suzanne-Lenglen, contrainte à l’abandon au 3e tour, après s’être tordu la cheville.

En finale, face à Iga Swiatek qui a dû batailler pour éliminer Beatriz Haddad Maia en deux sets (6-2, 7-6), il faudra une Muchova en pleine possession de ses moyens pour aller au bout de son rêve.