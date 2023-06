Roland-Garros : comment regarder le choc de ce vendredi à 14h45 entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz ?

La bonne nouvelle pour les supporters du Serbe et de l’Espagnol, c’est que leur favori se retrouve dans le dernier carré mais surtout que la rencontre au sommet de cette édition 2023 de Roland-Garros sera visible en clair et gratuitement sur nos écrans en Belgique. En effet, l’exclusivité détenue par Amazon Prime et Eurosport sur les sessions de nuit s’est terminée mercredi soir. Ce qui veut dire que le choc sur le court Philippe-Chatrier prévu à 14h45, donc en journée finalement, sera visible par tous sur les ondes de la RTBF ou de France Télévisions. Il ne reste plus qu’aux deux protagonistes à offrir une formidable propagande pour le tennis.

À lire aussi