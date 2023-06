Sander Gillé et Joran Vliegen vont jouer à Roland-Garros leur première finale en Grand Chelem : “Nous sommes prêts à la gagner”

guillement "On savait qu'on possédait le niveau pour une telle performance"

”C’est incroyable, on a vraiment joué un bon match, encore, pour s’imposer en deux sets contre une bonne paire, expliquait Joran Vliegen tout sourire face aux caméras après avoir pris le temps de signer de nombreux autographes et posé pour des photos avec les fans. Andrea Mies a déjà remporté Roland-Garros à deux reprises, c’était un client. Nous sommes très heureux. C’est un super résultat, bien sûr. C’est un rêve devenu réalité. Nous avons également travaillé très dur pour y parvenir. Nous avons très bien joué et n’avons pas donné grand-chose à nos adversaires. Nous avons montré que nous étions très forts mentalement en dominant cette partie. Nous sommes prêts à gagner cette finale samedi.”

De son côté, Sander Gillé, qui déclarait déjà avant la demi-finale “Honnêtement, pour moi, c’est juste un tournoi. Je suis à l’aise, très tranquille”, ne cache plus les ambitions de nos compatriotes : “C’est difficile de définir des objectifs avant un Grand Chelem mais on savait qu’on possédait le niveau pour aller en finale. Mais c’est toujours compliqué car il y a de bonnes équipes. Maintenant on veut gagner. On se sent bien physiquement et mentalement, nous sommes prêts pour samedi. Note confiance se situe à son maximum. On doit garder notre concentration encore deux jours et la semaine prochaine, il y aura suffisamment de temps pour tout revivre. Maintenant, il reste encore une mission à terminer.”

Peut-être la plus importante de leur carrière.