Roland-Garros : Casper Ruud écarte facilement Alexander Zverev en trois sets et défiera Novak Djokovic dimanche en finale

Le Norvégien, 4e mondial, a aisément remporté sa demi-finale qui l'opposait à Alexander Zverev (ATP 27/N.22). Au bout de 2 heures et 9 minutes de jeu, Ruud a conclu la balle de match sur le score de 6-3, 6-4 et 6-0. Après avoir perdu très nettement la finale de ces Internationaux de France l'an dernier contre l'ogre de la terre battue Rafael Nadal 6-3, 6-3, 6-0, le natif d'Oslo va se retrouver de l'autre côté du filet d'une autre légende vivante du tennis : Novak Djokovic. A l'US Open, il avait cédé en finale contre le plus grand espoir de la discipline l'Espagnol Carlos Alcaraz 6-4, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3.