Mais il n’a pas non plus été en mesure de servir dans la foulée, demandant un temps mort médical. Ce qui lui a coûté… son jeu de service. En effet, le règlement stipule qu’un joueur ne peut demander un temps mort médical que lors d’un changement de côté. Et s’il n’est pas en mesure d’attendre jusque-là, il perd automatiquement tous les points qui auraient été disputés avant le prochain changement de côté.

À lire aussi

Carlos Alcaraz a donc été breaké sans jouer et s’est retrouvé mené 2-1, service à suivre pour Djokovic. Une décision qui a été accueillie par les sifflets du Court Philippe Chatrier.

Mais les soins prodigués n’ont pas eu d’effets puisque l’Espagnol a perdu les deux jeux suivants, souffrant encore de la jambe. Au changement de côté suivant, il a pu demander un nouveau temps mort médical plus long pour se faire soigner.