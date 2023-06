Finale inédite à Roland-Garros avec une Iga Swiatek grande favorite : “Impossible d’imiter Rafael Nadal”

À lire aussi

”Je ne peux pas dire que ce soit mon genre de motivation, j’essaie juste de faire du mieux que je peux. Mais ce qu’a fait Rafa, et ce qu’il continue de faire, est incroyable. Je n’imagine pas que ce soit possible pour moi, c’est hors de portée. Il a joué si bien pendant tellement d’années, je ne sais pas si je pourrai faire pareil. Mais j’essaie d’être compétitive, de rester cool année après année, d’avancer pas à pas.”

"J'adore le tennis de Karolina"

Et quand on lui demande d’évoquer sa finale, Iga Swiatek tente par tous les moyens de se retirer de la pression tout en rappelant que lors de sa seule confrontation face à Karolina Muchova, en 2019 sur terre battue à Prague, elle s’était inclinée. Une manière de se mettre en alerte et de ne pas passer qu’il suffira de se présenter sur le court Philippe Chatrier pour décrocher un troisième sacre à Paris après ceux de 2020 et 2022.

”En fait, avec Karolina, nous nous sommes beaucoup entraînées ensemble, donc je la connais assez bien. Et j’ai souvent regardé ses matchs. Bien plus que ceux d’autres joueuses. C’est peut-être une coïncidence, mais c’est comme cela. Honnêtement, j’aime beaucoup son tennis avec de nombreuses variations. J’ai l’impression qu’elle sait tout faire. Elle touche bien la balle, elle peut aussi l’accélérer. Elle donne l’impression d’une grande aisance dans ses mouvements. Elle a une superbe technique. Maintenant on va voir ce que cela donne quand je suis de l’autre côté du filet et plus dans une tribune ou derrière un écran. Mais je serai prête, quoi qu’il arrive.”