Roland-Garros : malgré leur beau parcours, Sander Gillé et Joran Vliegen s'inclinent en finale du double messieurs

Samedi soir, le duo limbourgeois, qui jouait sa première finale en Grand Chelem, n'a pu éviter la défaite en finale sur le Court Philippe-Chatrier contre la paire classée N.4, et composée par le Croate Ivan Dodig (ATP 8) et à l'Américain Austin Krajicek (ATP 5). Celle-ci s'est imposée en deux manches: 6-3 et 6-1 et 1h20 de jeu.