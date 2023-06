23ème titre en Grand chelem pour Djokovic: ”Je me suis toujours comparé à Federer et Nadal”

"Je vous ai torturé ces deux dernières semaines"

”À toute mon équipe, ma famille, mes proches, mes frères. Vous savez par quoi je suis passé ! Merci pour votre patience, votre tolérance aussi. C’est le plus important. Je vous ai torturé un peu ces dernières semaines. Vous êtes mon roc, ma base. Merci. En avoir gagné 23, c’est un sentiment incroyable. Je parle trop, désolé, mais je veux aussi dire que j’essaye de transmettre quelque chose à mes enfants, de les inspirer. À en croire leur sourire, je crois qu’ils ont apprécié. J’avais 7 ans quand je rêvais de gagner Wimbledon et devenir numéro un mondial. J’ai eu le pouvoir de créer ma destinée, de sentir que j’avais quelque chose en moi, alors c’est un message pour la jeunesse : si vous voulez un meilleur futur, croyez-y et construisez-le.”

Novak Djokovic fête son sacre avec ses proches. ©AFP or licensors

Cette consécration sur la terre battue de Rafael Nadal, qui a rapidement félicité le Djoker (”23 est un nombre auquel il était impossible de penser il y a quelques années et tu y es parvenu, félicitations”) sur les réseaux sociaux, revêtait un aspect particulier pour le Serbe : “Ce n’est pas une coïncidence que je gagne mon 23e titre ici, à Paris. Ce tournoi a été le plus dur de ma carrière à gagner. Je dois fournir deux fois plus d’énergie, deux fois plus de concentration pour briller à Roland-Garros. C’est le tournoi qui me fatigue le plus physiquement mais aussi émotionnellement.”

"Novak est un perfectionniste, un génie"

Questionné sur la mentalité de son joueur capable de se transcender dans les Grands Chelems, Goran Ivanisevic avançait quelques pistes de réflexion : “Il n’est pas arrivé à Roland-Garros avec une forme et une confiance incroyables. Mais il peut changer de logiciel quand un tournoi du Grand Chelem arrive. Novak change de mentalité. Le jour où nous sommes arrivés ici, il allait déjà mieux, plus motivé, plus affamé. Ce n’est pas un gars facile mais nous sommes là pour qu’il se sente mieux. Novak est un perfectionniste, un génie à qui il manque toujours quelque chose. Maintenant qu’il compte 23 titres, il va trouver une nouvelle motivation, encore une fois, pour essayer d’en gagner un 24e, un 25e… Qui sait où est la fin avec lui. Et si des personnes déclarent qu’il n’a aucune chance, comme avant sa demi-finale contre Carlos Alcaraz, il aura encore plus faim.”

Novak Djokovic s'écroule après la balle de match. ©AFP or licensors

Ce qui a aussi nourri Novak Djokovic pendant toute sa carrière, c’est la concurrence incroyable avec les deux monstres sacrés que sont Rafael Nadal et Roger Federer. Les deux gendres parfaits, les deux gentlemen des courts qui voyaient débarquer dans leur rivalité un troisième larron moins polissé, plus sujet à des déclarations fortes et des prises de position parfois incomprises, parfois différentes de la normalité ou de la majorité bien-pensante.

"J'ai passé des heures à réfléchir à la façon de battre Rafa et Roger"

”Vous savez, j’ai passé d’innombrables heures à réfléchir à la façon de gagner contre Roger Federer et Rafael Nadal, expliquait d’ailleurs Nole après son sacre parisien devant la presse internationale. Ces deux joueurs m’ont beaucoup occupé l’esprit au cours des vingt dernières années. Bien sûr que l’idée de les battre a représenté une source de motivation. C’est incroyable de savoir que je les devance maintenant tous les deux dans le nombre de titres remportés dans les tournois du Grand Chelem. Je me suis toujours comparé à Federer et Nadal parce que ce sont les deux plus grands rivaux rencontrés dans ma carrière. Ils m’ont défini en tant que joueur. Mais chacun écrit sa propre histoire.”

Et celle de Novak Djokovic est loin d’être terminée.