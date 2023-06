Casper Ruud ne désespère pas de remporter Roland-Garros: “J’espère un jour mettre mes mains sur ce trophée”

”Je pense que le tournant du premier set se situe à 4-2. Il y avait des égalités et des avantages et sur une belle opportunité j’ai manqué un lob. Cela m’a mis un coup au moral. Cela aurait été bon de passer à 5-2. Dans le tie-break, Novak a élevé son niveau de jeu, je n’ai pas réussi à suivre le rythme qu’il a mis à cet instant de la rencontre. Tout comme dans le deuxième set. Dans le dernier, nous étions plus proches mais je n’ai pas eu beaucoup d’opportunités. J’ai essayé de conserver mon service et voir ce qui se passait. J’ai l’impression qu’à chaque fois que je joue contre Novak, il sort un grand match, qu’il montre la meilleure version de lui-même. Il ne vous donne pas beaucoup. Il vous fait des coups très difficiles à rattraper. Gagner un point contre lui, c’est difficile. Il a une bonne lecture du jeu. Je me suis donné à 100 %, mais cela n’a pas été suffisant.”

Tombé face à Nadal la saison dernière à Paris, face à Carlos Alcaraz à New York et contre Djokovic ce dimanche, Ruud ne désespère pas de triompher un jour en Grand Chelem : “Si quelqu’un joue une finale de Grand Chelem, c’est un bon joueur. Mais vous avez vu contre qui je suis tombé à chaque fois. Rafa, à l’époque, il cherchait le record de 22 titres en tournois du Grand Chelem, Carlos il marchait sur l’eau à l’US Open et enfin Novak voulait devenir le premier joueur à 23 titres en Majeurs. Il y a eu d’autres joueurs qui sont arrivés en finale depuis quelques années qui, comment dire, auraient été peut-être plus jouables. Avec ma finale de cette année et celle de l’an dernier, j’ai peut-être gagné du respect dans les yeux de mes adversaires. À partir de là, je vais essayer de gagner un titre en Grand Chelem. C’est mon objectif ultime, mon rêve. Je vais continuer à travailler pour mettre un jour les mains sur ce trophée.”