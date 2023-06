Classement ATP: Djokovic reprend son rang de N.1 mondial, Nadal perd 121 places, Goffin en recul encore

Le Serbe, 36 ans, devance désormais dans l'histoire ses deux plus rangs rivaux: Rafael Nadal (22) et Roger Federer (20). Djokovic entame sa 388e semaine au sommet du tennis mondial au lendemain de son 94e titre ATP en 133 finales. Il compte désormais 10 titres en Australie, 3 à Roland-Garros, 7 à Wimbledon et 3 à l'US Open. Il est le premier joueur à avoir gagné chaque tournoi à au moins trois reprises.