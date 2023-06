Et maintenant ? Novak Djokovic en route pour le Grand Chelem calendaire

Fort de sa victoire en finale de Roland-Garros face au Norvégien Casper Ruud, Djokovic a conquis son 23e titre du Grand Chelem. Il devance Rafael Nadal (22) et Roger Federer (20) côté masculin et n’est plus qu’à une unité du record ultime détenu par l’Australienne Margaret Court. Un record que le Serbe, on peut en être certain, a déjà en ligne de mire et qu’il aura l’occasion de faire tomber ces prochains mois.

Voici ce que l’on peut encore attendre de lui.

Wimbledon puis le Grand Chelem calendaire

Bien sûr, il est facile de l’écrire à mi-chemin mais vu le niveau affiché par Djokovic et les circonstances qui lui sont favorables (dont sa dynamique actuelle et l’absence momentanée de Nadal), le Serbe a toutes les cartes en main pour arracher le Grand Chelem calendaire cette saison. Remporter l’Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon et l’US Open au cours de la même année n’est arrivé qu’une seule fois depuis le début de l’ère Open (1968), lorsque le tennis est entré dans le monde professionnel. C’était en 1969, une œuvre signée des mains de l’Australien Rod Laver. Une autre époque.

Pour égaler pareil exploit, le natif de Belgrade va d’abord s’attaquer aux pelouses de Wimbledon (3 au 16 juillet). Le joueur de 36 ans s’y sent comme chez lui. Il l’a remporté à sept reprises dont quatre fois lors des quatre dernières éditions (l’événement n’avait pas eu lieu en 2020 à cause du Covid-19). Inutile donc de préciser qu’il sera une fois de plus le grand favori. Et ce, malgré l’absence de compétition officielle en amont du Majeur britannique. “Roland-Garros est le tournoi qui me fatigue le plus physiquement mais aussi émotionnellement”, a expliqué Djokovic dans la foulée de sa victoire sur terre battue.

guillement Je me sens toujours motivé, inspiré pour jouer le meilleur tennis.

Par conséquent, il a prévu de se rendre prochainement à Londres afin d’entamer sa préparation. Mais il ne disputera aucun tournoi, préférant opter pour du repos et des entraînements. Cela ne constitue pas un problème. On l’a vu à Paris, où Djokovic est parvenu à atteindre un excellent niveau de jeu après avoir connu des pépins physiques et de mauvais résultats lors des semaines précédant les Internationaux de France.

“Il pourrait vite atteindre 26 ou 27 tournois du Grand Chelem”

Djokovic lui-même veut continuer sa moisson entamée en 2008 lors de l’Australian Open. “Le parcours n’est pas terminé. Si je gagne des tournois du Grand Chelem, pourquoi j’imaginerais mettre fin à ma carrière qui dure depuis 20 ans déjà ? Je me sens toujours motivé, toujours inspiré pour jouer le meilleur tennis, en particulier en Grand Chelem. Ce sont les tournois qui comptent le plus dans l’histoire de notre sport. Je me réjouis à l’avance de jouer Wimbledon.”

Le Suédois Mats Wilander, autre légende du tennis, estime que Djokovic est le favori absolu pour remporter son 24e titre du Grand Chelem à Wimbledon. “Nous avons toujours évoqué la capacité de Novak à atteindre la barre des 23 et c’est incroyable que cela se soit produit maintenant. Il n’aurait pas pu le faire sans Roger Federer et Rafa qui n’ont cessé de le pousser à améliorer son jeu. Il ne rencontre pratiquement jamais de blessure et joue un excellent tennis sur toutes les surfaces. Je le vois aussi triompher à Wimbledon et à l’US Open. J’aimerais savoir combien de tournois du Grand Chelem il va finalement remporter, car le compteur peut rapidement monter à 26 ou 27”, a expliqué le consultant d’Eurosport sur le site du diffuseur.

En 2011, 2015 et 2021, Djokovic avait remporté trois des quatre tournois du Grand Chelem. C’est le Russe Daniil Medvedev qui l’avait privé de la cerise sur le gâteau, il y a deux ans, lors de la finale de l’US Open.

Les Jeux olympiques de Paris

Certes, c’est un objectif à plus long terme mais c’est aujourd’hui la seule ligne qui manque au palmarès de Djokovic. Au contraire de son meilleur ennemi Nadal qui avait décroché l’or en 2008 à Pékin.

L’actuel numéro un mondial, qui avait remporté le bronze en Chine, l’a dit en début de saison : il rêve des Jeux olympiques de Paris et il en a fait un objectif. “J’attends avec impatience cette échéance. J’espère que je pourrai jouer en bonne santé. Ça va se disputer sur terre battue à Roland-Garros, et je connais bien ces courts. Donc j’espère que mon meilleur résultat olympique arrivera là-bas”, avait-il confié début mars.

Il en est capable, car un Djokovic en mission est toujours un Djokovic dangereux.