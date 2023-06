Grosse déception pour David Goffin sorti au premier tour du tournoi de Rosmalen : “J’ai pris un petit coup au moral”

”Je n’ai pas bien joué lors de mes trois premiers matchs sur gazon, expliquait le Liégeois après sa rencontre. Je m’en sors dans les qualifications, mais pas contre Bublik. Pourtant, en proposant le minimum, je parviens à être devant dans les deux sets. Mais quand il sert un peu le jeu et me fait plus jouer, je commets des fautes. Je sers mal et je rate des balles faciles. Le niveau de jeu n’est pas bon et loin de ce que je peux montrer. Malgré cette situation, je pouvais quand même gagner le match. Je n’ai pas vraiment d’explication. Il y a des moments où je n’y arrive pas.”

Si le passage entre la terre battue et le gazon n’est pas facile à digérer au niveau du tennis pour le Liégeois, physiquement tout va bien : “Parfois ce basculement de l’ocre à l’herbe n’est pas facile au niveau des déplacements avec des douleurs différentes qui apparaissent. Mais ici, il n’y avait aucun problème. Le genou va bien, et physiquement, je me sens bien.”

"En 2011, j'ai perdu au dernier tour des qualifs à Wimbledon."

Si on ressentait une grande déception chez Goffin après sa défaite, c’est parce qu’il pensait vraiment montrer autre chose à Rosmalen : “Il faut trouver le juste milieu entre les attentes qu’on se fixe et puis le processus pour y arriver. Sur la terre battue, cela a bien fonctionné. Je pensais que cela allait se poursuivre facilement sur le gazon, mais ce n’est pas le cas. C’est pour cela que j’ai pris un petit coup au moral. C’est dur. C’était bien depuis quelques semaines et là sur les trois derniers matchs, je dois me battre avec des armes qui ne sont pas présentes. Alors que je sais qu’au fond de moi, le tennis est présent.”

La prochaine étape pour notre compatriote sera le Challenger d’Ilkley la semaine prochaine : “On va poursuivre notre travail. On a choisi ce tournoi, car je préférais entrer directement dans un tableau final que de passer par les qualifications d’un ATP mieux côté. L’an dernier, Zizou Bergs avait décroché une wild-card pour Wimbledon en s’imposant dans cette épreuve. Ce qui est certain, c’est que je veux disputer le maximum de matchs avant Wimbledon. J’essaie aussi de recevoir des wild-cards sur certaines compétitions (NdlR : notamment Wimbledon). Mais le but n’est pas là. Je veux travailler sur mon jeu qui peut s’améliorer.”

Pour briller dans les qualifications du Grand Chelem anglais : “J’ai participé une fois aux qualifications de Wimbledon en 2011. J’avais perdu au dernier tour en quatre sets contre Igor Sijsling. J’ai des bons souvenirs de Roehampton où se disputent ces préliminaires. Je n’y suis plus retourné depuis un moment. Les infrastructures seront, j’imagine, un peu différentes, mais le gazon sera le même. Ce sera déjà un tournoi spécial puisque le troisième tour se dispute en trois sets gagnants contrairement aux autres tournois du Grand Chelem. Je ne me suis jamais qualifié pour un Grand Chelem, car je me suis vite retrouvé dans les tableaux finaux. Cette année, ce sera peut-être l’occasion d’aller chercher une qualification en Grand Chelem.”

”Novak continue de me surprendre”

Comme de nombreux fans de tennis ou des joueurs, David Goffin a assisté devant sa télévision au 23e sacre de Novak Djokovic dans un tournoi du Grand Chelem : “Un 23e Grand Chelem, c’est exceptionnel. Il est en train de battre tous les records. Il continue de me surprendre par sa constance et le niveau de jeu qu’il parvient à maintenir. Physiquement, il ne semble pas fatigué et il ne connaît pas une baisse de régime alors qu’il a 36 ans. C’est impressionnant comment il parvient à enchaîner sans se blesser. Chez Roger et Rafa le corps a dit stop à un moment, chez lui, ce n’est pas le cas. Le physique, la tête et le tennis fonctionnent toujours bien. C’est un exemple pour tout le monde.”

Et donc, pour Goffin qui aimerait que les trois paramètres dont il parlait soient en harmonie chez lui aussi : “Le tennis, je pense qu’il est là. La tête, elle n’est pas là, enfin, parfois oui. À chaque âge, il y a des doutes et une gestion mentale différente. Pour le moment, je vois des hauts et des bas. L’envie est toujours présente, mais il y a des déceptions par rapport à mes attentes. Et les aptitudes physiques sont à 100 % là, quand il n’y a pas de problème au genou.”