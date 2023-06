La chronique de Dominique Monami : “Novak Djokovic est juste incroyable”

Quand on voit la prestation de Novak Djokovic à Roland-Garros, un mot ressort : impressionnant. Surtout si on regarde un petit peu sa saison. Il gagne à Adélaïde au tout début de l’année et sur les autres tournois, en dehors des Grands Chelems, il n’était pas au rendez-vous. Et les deux instants où il doit être au top parce que ce sont les moments les plus importants, il écrase toute la concurrence. C’est cela qui est, pour moi, impressionnant, c’est de voir comment il arrive à se surpasser et à être largement au-dessus des autres dans les tournois cruciaux de la saison. C’est la caractéristique d’un joueur hors-norme. Il sait se transcender. Ce que je remarque aussi, c’est qu’il est capable de trouver une force supplémentaire quand les critiques pleuvent sur lui ou quand une partie du public le siffle. C’est un joueur qui parvient à jouer à son meilleur niveau dans l’adversité. Et physiquement, malgré ses 36 ans, il répond toujours présent. Lors du premier set contre Casper Ruud en finale, il te ramène un grand nombre de balles difficiles. Le Norvégien ne pouvait pas jouer mieux et il perd quand même le premier set au tie-break où Nole ne commet pas une seule faute. À partir de là, Novak Djokovic a pris le dessus physiquement mais aussi mentalement. Cette force mentale le rend, à certains moments, invincible.