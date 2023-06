Voici ce que va gagner le vainqueur de Wimbledon

Les organisateurs du tournoi de Wimbledon ont annoncé le montant total des primes accordées aux joueurs cette saison. Celui-ci sera de 44.700.000 de livres (52.310.000 euros), un record qui représente une augmentation de 11,2 % par rapport à 2022 et une augmentation de 17,1 % par rapport au tournoi pré-pandémique en 2019. Les vainqueurs et finalistes en simple dames et messieurs recevront respectivement 2.350.000 de livre (2,75 millions d’euros) et 1.175.000 de livres (1,38 million d’euros). Des montants qui atteignent les niveaux de 2019 et qui ne tiennent pas compte des compensations journalières offertes aux joueurs présents sur le tournoi.