Le tennis sur herbe pour les nuls : découvrez son histoire et ses spécificités

Quand est apparu le premier court sur gazon ?

La réponse est assez simple : la création du premier court en gazon correspond tout simplement à l’invention du tennis. C’est sur cette surface que les premiers joueurs ont frappé des balles. En 1858, le Major Harry Glem avait construit un court en herbe sur la pelouse de sa demeure à Birmingham. Mais ce dernier n’a jamais eu l’idée de faire breveter son invention. Ce que fit le Major Wingfield quelques années plus tard, en 1874. C’est pour cela qu’officiellement, l’origine du tennis remonte à 1874 d’abord sous le nom de Sphairistiké (NdlR : mot grec signifiant “art de la balle”) puis, en 1877, sous le nom de Lawn-Tennis (NdlR : Jeu de Paume sur gazon, en anglais). Ce n’est que plus tard que sont apparus les courts sur terre battue et sur dur.

Wimbledon, contrairement à l'Australian Open et l'Us Open, n'a jamais abandonné le gazon.

Est-ce que les compétitions sur herbe ont toujours été si rares ?

Non. Le gazon était encore la surface de référence pendant les années 70 sur les tournois du Grand Chelem. Wimbledon est le seul Majeur à se disputer depuis sa création sur herbe. En ce qui concerne l’Australian Open, le gazon fut utilisé jusqu’en 1987. L’US Open s’est également déroulé sur gazon jusqu’en 1974, puis sur terre battue verte de 1975 à 77 et sur dur depuis 1978. Cette année, sur les 70 tournois proposés par l’ATP aux joueurs, huit se disputent sur gazon.

Combien coûte un court en gazon ?

Le prix pour la construction d’un court de tennis dépend bien évidemment de nombreux facteurs comme le sol, l’emplacement, les travaux de préparation, etc. Mais en partant du principe que cette base est identique, l’installation d’un terrain en herbe sera la plus onéreuse. Il faut compter en moyenne entre 50000 et 60000 euros pour un court en gazon, alors que les prix sont de 45000 pour une surface en résine, 40000 pour de la terre battue et 30000 pour un revêtement souple avec des dalles en PVC. Un court en gazon est composé de trois couches : l’herbe, la couche de terre et les fondations. On peut soit planter des graines et laisser pousser l’herbe, soit poser des plaques de gazon, solution plus rapide mais le terrain peut être moins stable si le gazon ne prend pas avec le sol.

Quel entretien ?

Un court en herbe demande un entretien journalier et très méticuleux car on travaille sur un produit naturel. Concernant la tonte, c’est un passage journalier qui est nécessaire si des pros ou des semi-pros jouent sur la surface. Sinon, une tonte un jour sur deux peut suffire. Au niveau du traçage des lignes à la peinture, il faut le réaliser tous les deux jours. L’apport d’engrais et d’amendements, c’est à la demande du gazon. Pour l’arrosage, c’est selon le climat mais dans des conditions normales, il faut entre 4 à 5 litres d’eau du mètre carré par arrosage. Ce qui peut prendre entre 4 et 5 heures si on ne possède pas un arrosage automatique. La hauteur du gazon est de huit millimètres à Wimbledon mais peut aller jusqu’à dix et douze millimètres. Plus le gazon est court, plus c’est compliqué à entretenir. En Angleterre, pays du jeu sur herbe, les courts ferment entre octobre et avril.

Depuis plusieurs années, les joueurs vont de moins en moins au filet et cela se voit sur les zones non-abîmées près du centre du terrain. ©Belga

Les joueurs évoluent-ils avec des chaussures spéciales sur gazon ?

S’ils devaient évoluer avec des chaussures à crampons comme au football, les joueurs abîmeraient bien trop vite les surfaces et les courts deviendraient vite des champs de patates. Avec des chaussures classiques, les risques de glissade sont importants surtout quand l’herbe est encore un peu humide. Une blessure pourrait vite arriver sur une prise d’appui trop importante. C’est pour cela que la majorité des joueurs évoluent avec des chaussures à picots, qui sont comme des mini-crampons sous la semelle.

Les semelles spéciales pour jouer sur gazon avec des petits picots.

Est-ce que la balle rebondit différemment sur herbe ?

Oui. Le rebond de la balle sur gazon est très bas. Parmi toutes les surfaces, il s’agit du plus faible. Une balle tombant de 1m80, ne rebondira qu’à 1m sur gazon contre 1m30 sur terre. En plus de cela, la balle ne va pas vraiment rebondir mais plutôt glisser sur l’herbe. Ce qui oblige les joueurs à baisser leur centre de gravité pour frapper les balles. L’effort physique est donc différent par rapport aux autres surfaces.

Pourquoi est-ce qu’on voit beaucoup de slices lors des matchs sur herbe ?

Le slice est une arme aussi bien défensive qu’offensive sur gazon. Cette balle coupée avec un effet rétro est celle qui engendre le rebond le plus bas. Combiné au gazon, cela oblige les joueurs à frapper des coups parfois au niveau de leurs chevilles. Dans ces conditions, il est difficile de relever la balle tout en plaçant un coup gagnant. Les puristes de la surface raffolent du “chip and charge”, une balle profonde coupée suivie d’un enchaînement au filet pour venir claquer une volée.

Pourquoi on ne voit plus de grands attaquants briller à Wimbledon ?

Dans les années 80, de grands joueurs au style très offensifs (John McEnroe, Stefan Edberg ou Boris Becker) ont remporté Wimbledon. Ensuite des grands serveurs comme Pete Sampras ou Goran Ivanisevic ont brillé sur l’herbe londonienne. Depuis vingt ans, il ne faut plus spécialement monter au filet ou être un surdoué techniquement, comme Roger Federer, pour s’y imposer. Pourquoi ? Parce que le gazon a été ralenti depuis le début des années 2000. Le rebond y est plus haut et les balles fusent moins vite à cause d’un gazon plus dense et une herbe plus longue. La composition du gazon a changé en 2001, passant de 70 à 100 % d’ivraie. La particularité de l’ivraie est de pousser de manière plus verticale. Conséquence : la balle est davantage retenue par l’herbe lorsqu’elle rebondit, impliquant un ralentissement. Les joueurs de fond de court ont plus de temps pour poser leur jeu. D’ailleurs on remarque cette évolution en regardant comment l’herbe s’abîme sur les courts. Il y a quarante ans, la zone proche du filet était aussi détruite en fin de quinzaine que la zone en fond de court. Ce n’est plus aussi vrai aujourd’hui.

Novak Djokovic a décroché les quatre dernières éditions de Wimbledon. ©AP

Est-il difficile de s’adapter au gazon ?

La réponse sera différente pour chaque joueur mais d’une manière générale, le passage de la terre battue au gazon n’est pas facile. Les points essentiels de l’adaptation seront les suivants : travailler des préparations plus courtes car les balles vont plus vite, travailler des déplacements avec des pas plus feutrés et un jeu de jambes plus précis, travailler certains muscles qui seront plus sollicités à cause des nombreux fléchissements au niveau des genoux, travailler son slice, travailler sa concentration car un match peut vite tourner sur gazon avec des points qui s’enchaînent rapidement. Enfin, les joueurs qui possèdent une bonne main, un talent plus naturel seront avantagés sur cette surface très intuitive.

Pourquoi n’y a-t-il pas de Masters 1000 sur gazon ?

Depuis leur création en 1990, les Masters 1000, catégorie la plus prestigieuse de tournois derrière les quatre levées du Grand Chelem, ont snobé le gazon. Mais selon le président de l’ATP Andrea Gaudenzi, cela pourrait changer : “Personnellement, j’aime le concept d’avoir un tel tournoi sur gazon la semaine de Halle et du Queen’s. C’est quelque chose que j’ai proposé au board de l’ATP et à toutes les parties prenantes. Cela doit évidemment être discuté entre tous, mais cela pourrait être un moyen d’amener un gros évènement au Royaume-Uni, avant Wimbledon.”

Si l’idée est sympathique, elle est difficilement réalisable actuellement à cause de la petite période que représente la saison sur herbe. Il y a seulement trois semaines entre la fin de Roland-Garros et le début de Wimbledon. Ce temps limité peut expliquer pourquoi un Masters 1000, qui dure entre dix et quatorze jours n’a jamais été organisé sur une surface dont l’entretien est par ailleurs délicat. Sans oublier que la naissance d’un tel projet ferait de l’ombre à un tournoi comme celui de Halle (ATP 500). Sauf si les organisateurs allemands sont associés au projet.

Quels tournois ?

Sur le circuit ATP, il reste actuellement huit tournois sur herbe. Les ATP 250 de Stuttgart, Rosmalen, Majorque, Esatbourne et Newport, les deux ATP 500 de Halle et du Queen’s et Wimbledon. Du côté de la WTA, on retrouve comme compétitions en plus du Grand Chelem anglais : Rosmalen, Nottingham, Birmingham, Berlin, Gaiba, Bad Homburg et Eastbourne.