Drogue, alcool et pensées suicidaires, les aveux de Nick Kyrgios sur Netflix : “J’ai fini dans un service psychiatrique”

”Je buvais de l’alcool, je prenais de la drogue, je me suis éloigné de ma famille et de mes proches. J’ai perdu à Wimbledon au deuxième tour contre Rafael Nadal, et quand je me suis réveillé, mon père pleurait, assis sur mon lit. Cela a été le déclic, je me suis dit : ‘OK, je ne peux pas continuer comme ça.’ J’ai fini dans un service psychiatrique à Londres pour régler mes problèmes. Je pensais réellement à me suicider.”

Régulièrement critiqué pour ses frasques, l’Australien ne parvenait plus à gérer la pression : “Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir des traces d’automutilation sur mon bras droit quand je joue contre Nadal. C’est pour cela que je portais un manchon, pour couvrir mes cicatrices. J’avais des pensées suicidaires, je ne voulais plus me lever et me retrouver à jouer seul face à des millions de personnes.”

Depuis, Nick Kyrgios a retrouvé une plus grande sérénité, même s’il demeure un très bon client pour les fans, les médias et les réseaux sociaux.