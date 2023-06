Wim Fissette reprend du service avec la Chinoise Zheng Qinwen : “Elle va devenir une excellente joueuse”

À lire aussi

Et le nom de cette joueuse est maintenant connu, puisque 15 mois après la fin de sa collaboration avec Naomi Osaka, l’ancien coach de Kim Clijsters, Simona Halep, Angelique Kerber et Victoria Azarenka va désormais se charger de la Chinoise de 20 ans, Zheng Qinwen (WTA 24) : “Elle va devenir une excellente joueuse, a déclaré Fissette en parlant de sa nouvelle protégée. Elle est encore inconnue pour le moment, mais nous essaierons de changer cela bientôt.”

Zheng Qinwen veut s'installer, dans un premier temps, dans le top 20 mondial. ©AFP or licensors

Quand la fédération belge de tennis est venue frapper à la porte de Fissette pour lui proposer le poste de capitaine de l’équipe belge de Billie Jean King Cup, ce dernier a accepté en précisant bien qu’il comptait reprendre du service sur le circuit WTA. Il va donc à partir de maintenant combiner les deux rôles. Ce qui n’est en rien irréalisable et ne crée aucun conflit d’intérêts, sauf si un jour la Belgique défie la Chine et que Zheng Qinwen joue. “Être en même temps capitaine et entraîneur d’une joueuse, c’est un avantage. Du fait de mon nouveau travail, je vais passer plus de temps sur le circuit et donc voir de nombreuses joueuses au travail.”

"J'ai encore beaucoup d'ambition."

Après qu’il soit resté pendant plusieurs mois à la maison, l’envie de repartir sur le circuit WTA était de plus en plus présente chez l’ancien coach d’Osaka. Malgré de nombreuses semaines prévues à l’étranger, notre compatriote, qui est le papa de deux garçons, Arthur (7 ans) et Louis (4 ans), tentera de conserver un équilibre entre ses obligations professionnelles et familiales.

”C’est agréable d’être à la maison de temps en temps, ajoutait Fissette dans Het Belang van Limburg. Surtout quand vous avez voyagé constamment autour du monde comme auparavant. Mais j’adore coacher. De plus, j’ai encore beaucoup d’objectifs en tête et je veux encore accomplir beaucoup de choses. C’est pourquoi je vais me replonger à fond sur le circuit WTA. Une partie importante de mon travail se déroule à l’étranger. Arthur doit déjà aller à l’école, mais la dernière fois, j’ai été autorisé à l’emmener pendant trois semaines. Il a fait ses devoirs en déplacement. Je suis très reconnaissant à l’école pour cela. Je pense aussi qu’il est important que les enfants puissent être là de temps en temps. Ce sont toujours des souvenirs particuliers que je peux leur transmettre grâce à mon travail.”

Mais qui est Zheng Qinwen ?

Considérée comme la future Li Na dans son pays, Qinwen Zheng appartient à une génération très talentueuse (Emma Raducanu, Leylah Fernandez, Cori Gauff) et a connu un beau parcours chez les juniores avec une finale à l’Orange Bowl en 2018 et deux demi-finales en Grand Chelem (Roland-Garros et l’US Open en 2019). “Les gens disent que je suis meilleure sur terre battue et c’est vrai que cela convient bien à mon jeu parce que je mets beaucoup de lift dans mes frappes. J’aime beaucoup la terre battue… mais je préfère quand même jouer sur dur. J’étais encore une enfant quand Li Na a gagné Roland-Garros. Elle m’a fait rêver.”

Seule joueuse capable de prendre un set à Iga Swiatek en 2022 à Roland-Garros, la droitière possède un excellent service et peut frapper fort des deux côtés. Mais elle doit encore progresser tactiquement et au niveau de la régularité pour s’installer dans le top 20 mondial. Voilà très certainement quel sera l’objectif de Wim Fissette avec une fille qui ne compte encore aucun titre à son palmarès si ce n’est un WTA 125 à Valence. Très peu, trop peu, pour une joueuse présentée comme une future grande…