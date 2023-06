Emma Raducanu traverse une période difficile : “J’aurais préféré ne jamais gagner l’US Open”

À lire aussi

Dans une interview accordée au Sunday Times, la native de Toronto est revenue sur cette période difficile de sa jeune carrière : “Le circuit est absolument brutal. Ce que j’ai compris au cours des deux dernières années, c’est que le circuit et tout ce qui l’accompagne, ce n’est pas un environnement très sympathique et sûr. Il faut être sur ses gardes parce qu’il y a beaucoup de requins. Je pense que des gens dans le secteur, surtout parce que j’avais 19 ans, aujourd’hui 20, me voient comme une tirelire. Cela a été difficile de naviguer dans ces eaux. Je me suis brûlée plusieurs fois, j’ai appris, appris à conserver autour de moi un cercle le plus restreint possible.”

Après son sacre à New York, Raducanu est devenue une des sportives les plus recherchées par les sponsors. La Britannique née au Canada d’un père roumain et d’une mère chinoise est maintenant sous contrat avec Nike, Porsche, Vodafone ou encore Dior. Mais le revers de la médaille fut une accumulation de contre-performances sportives : “J’ai connu beaucoup de revers, ma tolérance est élevée mais ce n’est pas facile. Et parfois, je me dis que j’aurais aimé ne jamais gagner l’US Open, j’aurais aimé que cela ne se produise pas. Alors que j’ai parfois joué avec des blessures et une grande pression, les gens n’avaient aucune idée de ce qui se passait et je devais avoir cette façade, pour tout garder à l’intérieur. Je ne voulais pas être perçue comme une faible, cela a été vraiment difficile. Je suis jeune, j’ai commis des erreurs et j’apprends encore. Mais c’est difficile de réaliser des erreurs devant tout le monde et que tout le monde a quelque chose à dire concernant ce sujet.”

Mais dans ces moments de blues, la Britannique retrouve rapidement le moral : “Je me dis : 'Rappelle-toi cette sensation (NdlR : celle de son sacre en finale de l’US Open le 10 septembre 2021), cette promesse d’éviter les pièges et de faire de chaque expérience négative une expérience pour avancer dans la vie.'”