Entre la fin de Roland-Garros et dix jours avant le début de Wimbledon, les fans de la petite balle jaune n’auraient pas pu rêver d’un meilleur timing pour la diffusion, depuis ce mercredi 21 juin, de la deuxième partie de la première saison de Break Point, la série-documentaire de Netflix qui nous plonge dans les coulisses du monde du tennis.

Pour rappel, cette dernière a été réalisée par les créateurs de “Formula 1 : Pilotes de leur destin” et “Tour de France : Au cœur du peloton”. Cette seconde partie reprend le cheminement de la saison 2022 après le sacre de Rafael Nadal à Roland-Garros et on retrouve les différents protagonistes sur les gazons anglais, à l’US Open puis aux Masters de la WTA et de l’ATP. Parmi les joueurs qui figureront dans cette partie 2, l’on retrouvera Félix Auger-Aliassime (Canada), Nick Kyrgios (Australie), Matteo Berrettini (Italie), Taylor Fritz (États-Unis), Ons Jabeur (Tunisie), Aryna Sabalenka (Biélorussie), Stefanos Tsitsipas (Grèce), Sloane Stephens (États-Unis), Iga Swiatek (Pologne), Frances Tiafoe (États-Unis) et Ajla Tomljanovic (Australie).

"Break Point met en valeur la passion, le courage et la détermination des joueurs de tennis au plus haut niveau de compétition. L’émission a fourni une fenêtre incroyable sur notre sport et nous sommes ravis de le voir revenir pour une deuxième saison, a déclaré le président de l’ATP, Andrea. Gaudenzi. Ensemble avec l’ATP, la WTA et les quatre tournois du Grand Chelem, nous sommes ravis de nous associer à Netflix pour tirer parti du succès de l’émission et apporter des histoires captivantes au public du monde entier.”

Dans cette deuxième partie, on voit notamment Nick Kyrgios évoquer ses problèmes de gestion des émotions ou Aryna Sabalenka en pleurs quand elle parle de tous les sacrifices réalisés pour atteindre ses objectifs et le regard que portent certains fans sur elle. Et si le résultat final devrait plaire aux fans de la petite balle jeune, ce n’est pas vraiment le cas de certains joueurs. On se souviendra que David Goffin avait critiqué la série et ici c’est au tour de Stefanos Tsitsipas de lancer une petite pique à Break Point : “Je ne suis pas un grand fan de toute la production. Ils auraient pu faire un bien meilleur travail. Je suis un peu déçu là. Ce que nous obtenons ici a plus à voir avec les commérages et les feuilletons télévisés. Cela n’a pas sa place à mon avis dans une telle série.”

Voilà pour l’avis du Grec. Mais fort de l’accueil positif de la série qui offre un point de vue inédit sur la discipline, Netflix a décidé de prolonger l’aventure de Break Point pour une deuxième saison. Aucune date de diffusion n’est encore connue mais le canevas d’une première partie en janvier en même temps que l’Australian Open et une deuxième entre Roland-Garros et Wimbledon semble parfait.

Quels sont les cinq nouveaux épisodes de Break Point ?

Épisode 6 – Parmi les meilleurs

Résumé : Nick Kyrgios ne passe pas inaperçu sur les courts de Wimbledon, tandis qu’Ajla Tomljanovic se bat pour s’imposer au sommet de son sport.

Épisode 7 – Saints et pécheurs

Résumé : Tout semble réussir à Ons Jabeur qui surfe sur la vague de son début de saison à l’entame de Wimbldon. Un tournoi où Nick Kyrgios vise son premier titre en Grand Chelem.

Épisode 8 – Un conte de fées à New York

Résumé : Sur l’US Open, tout le monde ne parle que de la retraite de Serena Williams. Ajla Tomljanovic éprouve des sentiments confus avant de défier la légende.

Épisode 9 – Sous pression

Résumé : Frances Tiafoe et Iga Swiatek tentent de briller à l’US Open.

Épisode 10 – Une dernière chance

Résumé : la saison s’achève sur les prestigieux Masters où Taylor Fritz et Aryna Sabalenka tentent de s’imposer.