L'Américaine, d'origine tchèque âgée de 66 ans avait annoncé en janvier qu'elle souffrait d'un cancer de la gorge de stade 1 et d'un cancer du sein à un stade précoce, et qu'elle commencerait son traitement.

"Ce double coup du sort est grave, mais il est encore possible de le soigner, et j'espère une issue favorable", avait-elle déclaré à l'époque.

En 2010, un cancer du sein non invasif avait été diagnostiqué chez l'ancienne championne. Elle avait subi une tumorectomie et une radiothérapie à l'époque et avait été guérie.

Navratilova a remporté 59 titres du Grand Chelem (18 en simple, 41 en double) au cours de sa longue carrière achevée en 2006 à l'âge de 49 ans après avoir remporté le double mixte à l'US Open. Elle avait mis fin à sa carrière en simple en 1994 avec un palmarès impressionnant de 167 titres WTA et 331 semaines à la première place du classement mondial.