Roger Federer est revenu sur son gazon fétiche de Halle : “Novak le plus grand ? C’est difficile à dire”

”Il y a moins de tournois sur gazon désormais. À une certaine époque, deux ou trois Grands Chelems se jouaient sur cette surface, de nos jours seulement un. Donc ces 10 titres à Halle signifient beaucoup pour moi. Je suis très reconnaissant pour cette invitation et ces années passées ensemble. Je pourrais vous raconter beaucoup d’histoires que j’ai vécues ici, dans ma première partie de carrière en tant que professionnel, et puis avec les enfants.”

Souriant et de bonne humeur, Roger Federer se laissa aller à quelques anecdotes : “J’ai joué au squash dans la salle de gym à côté du court, et je regardais beaucoup de matchs sur le court numéro 2 après les miens. J’ai passé beaucoup de bon temps avec pas mal d’amis ici. Et puis les enfants sont arrivés. Et quand je leur ai dit que cette année, j’irais à Halle, ils ont dit : 'Ah on aimerait y aller aussi.' Mais ils doivent aller à l’école, alors ils ne sont pas là. Nous avons toujours passé de bons moments ensemble ici quand nous allions au zoo ou nous balader dans le parc pas loin du stade. Tommy Haas m’a envoyé un message en me disant que je pouvais prendre la place du gars dans la mascotte et arriver déguisé sur le court. Mais je me suis dit que ce n’était pas possible.”

"C'est un sentiment bizarre de parler dans un micro"

Le Maestro laissa même couler quelques larmes en parlant du tournoi de Halle où il avait signé un contrat à vie et où les organisateurs ont donné son nom à une allée sur le site de l’épreuve : “Merci à toute la logistique qui a été déployée pour ma famille et moi, nous avions besoin de beaucoup de place, mais nous avons toujours essayé d’être attentionnés aussi. Je suis vraiment heureux d’être ici après la fin de ma carrière. C’est le premier tournoi sur lequel je me déplace depuis la Laver Cup donc c’est un sentiment étrange mais sympa de parler dans un micro devant tant de gens.”

À lire aussi

Questionné sur le fait de savoir si Novak Djokovic était maintenant le plus grand joueur de tennis de l’histoire, Roger Federer sortit un passing-shot : “C’est difficile à dire. Cette discussion est difficile à traiter. J’ai dit à un ami : qu’est-ce qui est le plus difficile : gagner Wimbledon à 17 ans comme Boris Becker ou Roland-Garros à 36 ans comme Novak ? Je ne sais pas. Mais ce que réalise Novak est simplement incroyable. Ce qu’il a fait est bien sûr absolument gigantesque.”