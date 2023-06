Une wild-card pour Wimbledon qui tombe à point pour Goffin

Présent sur le Challenger d’Ilkley dans le nord de l’Angleterre, David Goffin a connu une journée en deux parties : l’une agréable et une autre plus compliquée. Peu de temps avant midi, une bonne nouvelle est venue en droite ligne de Londres où les organisateurs de Wimbledon annoncèrent les joueurs bénéficiaires d’une wild-card pour le tableau principal du Grand Chelem anglais. Et dans la liste, on retrouvait le nom de David Goffin. Quart-de-finaliste du tournoi la saison dernière (NdlR : défaite contre Cameron Norrie) et en 2019 (NdlR : défaite contre Novak Djokovic), le Liégeois était le seul non-Anglais, chez les hommes, à recevoir ce précieux sésame. Ce passe-droit représentant une belle preuve de reconnaissance de la carrière de notre compatriote. Un cadeau qui retirait aussi du coup une belle épine hors du pied de notre compatriote qui ne devra pas passer par les très aléatoires qualifications et pourra profiter d’une semaine supplémentaire de préparation à l’herbe londonienne.