Bonaventure, 28 ans, jouera son billet pour les demi-finales face à l'Américaine Robin Montgomery (WTA 162) ou la Brésilienne Laura Pigossi (WTA 133).

Une autre Belge s'illustre à Gaiba : Yanina Wickmayer, 117e mondiale et 8e tête de série. Très à l'aise sur gazon, elle a éliminé, mercredi, l'ancienne lauréate de l'Open d'Australie en 2020 et ex-N.4 mondiale, l'Américaine Sofia Kenin (WTA 127) en trois sets 3-6, 6-4, 7-5. En quarts de finale, elle rencontrera l'Allemande Tatjana Maria, 66e mondiale et première tête de série.

"Wicky" est toujours en lice en double où elle figure au 78e rang mondial. Elle forme la 2e tête de série avec la Néerlandaise Bibiane Schoofs (WTA 99), têtes de série N.2, affronteront pour une place en finale les Polonaises Weronika Falkowska (WTA 89) et Katarzyna Piter (WTA 97).