Justine Henin préface Wimbledon : “Novak Djokovic a dans la tête de réaliser le Grand Chelem”

À votre avis, à quoi peut-on s’attendre du côté de Londres après ce que l’on a vu à Roland-Garros ?

”On peut supposer qu’à partir du moment où Novak Djokovic est parvenu à remporter Roland-Garros, il aura dans la tête d’aller chercher le Grand Chelem calendaire cette année. Il n’en était pas loin il y a deux ans donc ça va être la nouvelle base pour lui, aller décrocher Wimbledon. Il aura la cape du grandissime favori.”

Après avoir atteint le record du nombre de tournois du Grand Chelem remportés (23), ne risque-t-il pas un coup de mou ?

”Je n’ai pas son vécu parce que je n’ai pas gagné autant et que je n’ai pas été aussi dominatrice. Mais par rapport à mon palmarès, je n’ai jamais senti une baisse de motivation. Quand on est un compétiteur, on a envie d’aller gagner le suivant. Je crois que c’est finalement assez naturel. Bien sûr, on peut vivre plein de choses comme des blessures, des baisses d’énergie ou des événements personnels dans sa vie. C’est d’ailleurs ce qui m’a fait arrêter plus tôt mais Novak Djokovic, lui, je pense que ça lui donne le goût d’autre chose. Alors, oui, il y a peut-être un petit risque mais, pour moi, il est déjà en train de se remobiliser pour la suite. Quand il avait gagné Roland-Garros pour la première fois (en 2016), ça avait été un énorme soulagement. Ici, il est au-dessus des autres, il a atteint un sommet qu’il ne voulait plus partager. C’est dans son caractère et ça fait de lui l’énorme champion qu’il est. C’est un garçon qui a toujours des objectifs en vue. Il sait qu’il a encore de la marge et l’idée du Grand Chelem calendaire reste un défi ultime.”

Que peut-on attendre du tableau féminin ?

”Chez les filles, on dit que tout est toujours de plus en plus ouvert. Néanmoins, même si on ne met pas Swiatek comme grande favorite sur gazon, elle reste la patronne avec des joueuses derrière comme Rybakina et Sabalenka qui peuvent très bien évoluer là-bas. Il y en aura peut-être d’autres, peut-être Ons Jabeur notamment. Il va en tout cas se passer des choses, ce sera plus ouvert que ça ne l’est sur papier.”

À titre personnel, quels souvenirs gardez-vous de Wimbledon, le seul tournoi du Grand Chelem que vous n’avez pas remporté ?

”Wimbledon a toujours résonné en moi de manière particulière. C’est un tournoi que j’aimais jouer et j’ai toujours apprécié l’endroit. La seule chose, c’est que je n’ai pas suffisamment assez cru en moi pour aller au bout. Enfin, non, il y a eu des adversaires qui m’ont battue et, évidemment, je ne leur enlève aucun mérite. Mais je pense que j’avais réellement les capacités. Simplement, je n’y croyais pas suffisamment. Lors de la finale face à Mauresmo (en 2006), alors que je remporte le premier set 6-2, je me souviens très bien qu’en m’asseyant je n’y croyais toujours pas énormément. Bien sûr que je le voulais quand j’étais sur le terrain mais la conviction profonde, je ne l’ai pas eue. Ça ne m’a jamais empêché d’apprécier Wimbledon. J’y ai énormément de bons souvenirs et, finalement, c’est un tournoi lors duquel j’ai assez bien joué. Pas gagné mais assez bien joué. Et puis, c’était intéressant dans mon travail thérapeutique. Cette imperfection, cette chose non finie pour moi qui suis une malade d’aller toujours chercher plus et mieux, eh bien j’ai failli quelque part. C’était intéressant pour travailler sur moi-même.”

Un petit mot sur David Goffin. Pensez-vous qu’il pourra se sortir de sa mauvaise spirale ?

”C’est impossible à dire, bien qu’il ne soit pas sur une pente ascendante depuis déjà un moment malheureusement. Je ne sais pas ce qu’il y a dans sa tête et je ne l’ai pas vu jouer en ce début de saison sur gazon donc c’est difficile de se prononcer. Quand on a vécu des blessures, que peut-être la motivation n’est plus exactement la même parce que l’âge avance, c’est plus compliqué. Mais c’est à lui seul de se poser les questions. Moi, je suis trop à distance que pour pouvoir sentir ou donner un avis sur ce qui se pourrait passer. On a envie qu’il puisse revivre de grands moments évidemment, pour lui et pour le tennis belge. Ce qu’il nous a offert, à une époque où l’opposition sur le circuit masculin était très forte, a été exceptionnel. Il ne faut pas l’oublier non plus et bouder notre plaisir.”