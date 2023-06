Carlos Alcaraz favori de Wimbledon ? Sur gazon, il est plus précoce que Federer, Djokovic et Nadal

Pas encore très habitué au gazon, une surface très peu présente dans le calendrier, Alcaraz a fait exploser les compteurs en remportant un titre après seulement onze petits matchs sur herbe. En comparaison, Roger Federer en a eu besoin de 32, Rafael Nadal de 38 et Novak Djokovic de 48, c’est dire l’exploit réalisé. Et même s’il ne s’agit pas d’un Grand Chelem, Federer et Nadal étaient également passés par cela avant de remporter Wimbledon.

Dans le même ordre d’idée, Alcaraz n’a que 20 ans et a donc remporté son premier titre sur gazon avant que ses trois illustres aînés. Alors que Federer (à Halle) et Nadal (au Queen’s) ont gagné le premier trophée sur herbe à 21 ans, Djokovic a dû attendre ses 24 ans pour remporter un titre sur cette surface, c’était à Wimbledon.

Favori pour Wimbledon ?

De retour à la place de numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz a fait le plein de confiance à une semaine de Wimbledon qu’il va disputer pour la troisième fois de sa carrière. À Londres, Novak Djokovic sera tout de même le grandissime favori, auréolé de ses sept succès par le passé. “Je suis numéro un mais mes chances à Wimbledon ne changent pas à cause de ça. Novak arrive”, a d’ailleurs expliqué l’Espagnol. Alors que Nole semblait seul sur sa planète, le succès d’Alcaraz a au moins le mérite de rajouter du piment à un tournoi qui en manquait sans doute un peu.